Наверх

    Александр Емельяненко: «Кокорин и Мамаев могут слепить мячик из хлеба, связать носки в узел»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Емельяненко Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Российский боец Александр Емельяненко дал советы футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

    Форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» взяты под стражу до 8 декабря из-за двух драк в центре Москвы.

    «Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы.

    А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать несколько носков один в один, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», – сказал Емельяненко.

    Напомним, что в мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы. Он также находился в СИЗО и даже заключил там брак.

    «Он убит, он черный, у него ввалились скулы, трясутся губы». Мама Кокорина пришла к Малахову

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться