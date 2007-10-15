Александр Емельяненко: «Кокорин и Мамаев могут слепить мячик из хлеба, связать носки в узел»

Российский боец Александр Емельяненко дал советы футболистам и Павлу Мамаеву, которые находятся в СИЗО «Бутырка».

Форвард и хавбек «Краснодара» взяты под стражу до 8 декабря из-за двух драк в центре Москвы.

«Советы? Исправляться. Не допускать уже допущенных ошибок. Делать выводы. Читать больше литературы.

А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать несколько носков один в один, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», – сказал Емельяненко.

Напомним, что в мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы. Он также находился в СИЗО и даже заключил там брак.

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