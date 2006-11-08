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    Александр Емельяненко не продлил контракт с «Ахматом»

    Теги Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) Ахмат Бокс/MMA/UFC

    Боец ММА Александр Емельяненко не продлил контракт с клубом «Ахмат».

    «Уважаемые друзья! У меня закончился контракт с клубом «Ахмат». Мы с руководством приняли обоюдное решение и продлевать контракт не стали. Мы будем вместе делать одно общее дело – развивать бои, развивать спорт», – написал боец в инстаграме.

    Александр Емельяненко подписал контракт с «Ахматом» после выхода из тюрьмы. В сентябре 2017-го года боец провел первый поединок после возвращения. 15 декабря Емельяненко встретится с Франсимаром Баррозу на турнире RCC в Екатеринбурге.

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