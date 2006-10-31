Александр Емельяненко 15 декабря встретится с Франсимаром Баррозу

Российский боец ММА Александр Емельяненко 15 декабря проведет очередной бой.

В Екатеринбурге на турнире RCC соперником россиянина станет бразилец Франсимар Баррозу.

Баррозу выиграл 21 бой при семи поражениях, одном ничейном результате, еще один бой был признан несостоявшимся.

С 2013 по 2018 год бразилец выступал в полутяжелом дивизионе UFC (4-4-1). В этом году принял участие в первом сезоне PFL и дошел до четвертьфинала турнира в тяжелом весе.

На счету Емельяненко-младшего 28 побед, семь поражений и одна ничья, которой закончился последний бой россиянина против Тони Джонсона.