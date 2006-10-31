Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Емельяненко 15 декабря встретится с Франсимаром Баррозу

    Теги Александр Емельяненко тяжелый вес (MMA) ТАСС Франсимар Баррозу Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Александр Емельяненко 15 декабря проведет очередной бой.

    В Екатеринбурге на турнире RCC соперником россиянина станет бразилец Франсимар Баррозу.

    Баррозу выиграл 21 бой при семи поражениях, одном ничейном результате, еще один бой был признан несостоявшимся.

    С 2013 по 2018 год бразилец выступал в полутяжелом дивизионе UFC (4-4-1). В этом году принял участие в первом сезоне PFL и дошел до четвертьфинала турнира в тяжелом весе.

    На счету Емельяненко-младшего 28 побед, семь поражений и одна ничья, которой закончился последний бой россиянина против Тони Джонсона.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться