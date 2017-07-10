Владимир Путин лично поздравил Лебедева после победы над Флэнаганом

Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с защитой титула чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе. Глава государства встретился с боксером в понедельник утром после посещения выставки «Иннопром-2017».

Лебедев в воскресенье в Екатеринбурге защитил свой титул, победив австралийца Марка Флэнагана единогласным решением судей. Путин, который не смог посетить это мероприятие, использовал время в своем графике второго дня пребывания в Екатеринбурге, чтобы лично поприветствовать и поздравить Лебедева с победой.