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    Денис Лебедев: «Не планирую завершать карьеру – у меня еще хватает нерастраченных сил и амбиций»

    Теги Денис Лебедев

    Денис Лебедев, в воскресенье победивший австралийца Марка Флэнагана в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, не собирается покидать профессиональный ринг.

    «Я не стал завершать карьеру после поражения от Гассиева в декабре прошлого года. Тем более не буду делать это сейчас, когда нахожусь на коне. У меня еще хватает нерастраченных сил и амбиций. Говорить о своих планах пока не буду, сначала мне нужно как следует отдохнуть. Сейчас я могу повторить лишь то, о чем заявил сразу после окончания боя: вы обязательно еще увидите меня на ринге», — рассказал Лебедев.

    В августе подмосковному боксеру исполнится 38 лет, однако этот факт его не смущает.

    «Я веду спортивный образ жизни: не пью, не курю и регулярно тренируюсь. Думаю, бой с Флэнаганом показал, что у меня нет проблем с физической подготовкой», — сказал Лебедев.

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