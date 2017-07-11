Денис Лебедев, в воскресенье победивший австралийца Марка Флэнагана в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, не собирается покидать профессиональный ринг.

«Я не стал завершать карьеру после поражения от Гассиева в декабре прошлого года. Тем более не буду делать это сейчас, когда нахожусь на коне. У меня еще хватает нерастраченных сил и амбиций. Говорить о своих планах пока не буду, сначала мне нужно как следует отдохнуть. Сейчас я могу повторить лишь то, о чем заявил сразу после окончания боя: вы обязательно еще увидите меня на ринге», — рассказал Лебедев.

В августе подмосковному боксеру исполнится 38 лет, однако этот факт его не смущает.

«Я веду спортивный образ жизни: не пью, не курю и регулярно тренируюсь. Думаю, бой с Флэнаганом показал, что у меня нет проблем с физической подготовкой», — сказал Лебедев.