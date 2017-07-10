Чемпион WBA (Super) в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассчитывает встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии, которая стартует в сентябре этого года. В турнире примут участие восемь топовых бойцов первого тяжелого веса и все обладатели чемпионских титулов дивизиона, кроме самого Лебедева.

«Я с интересом буду следить за суперсерией бокса, мне было бы интересно провести бой с победителем. Что будет, если выиграет россиянин? Да, это будет проблемой, но мы ее решим», – заявил чемпион.

Во Всемирной боксерской суперсерии участвуют два россиянина – победитель Лебедева Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов (как и Денис, боец компании «Мир бокса»).

Ранее Лебедев решил не принимать участие в турнире. Одной из причин отказа, по словам боксера, стало то, что и чемпионы, и претенденты получают одинаковый гонорар.