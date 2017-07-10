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    Денис Лебедев: «Мне интересен бой с победителем Всемирной боксерской суперсерии»

    Теги Денис Лебедев Дмитрий Кудряшов Мурат Гассиев World Boxing Super Series

    Чемпион WBA (Super) в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассчитывает встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии, которая стартует в сентябре этого года. В турнире примут участие восемь топовых бойцов первого тяжелого веса и все обладатели чемпионских титулов дивизиона, кроме самого Лебедева.

    «Я с интересом буду следить за суперсерией бокса, мне было бы интересно провести бой с победителем. Что будет, если выиграет россиянин? Да, это будет проблемой, но мы ее решим», – заявил чемпион.

    Во Всемирной боксерской суперсерии участвуют два россиянина – победитель Лебедева Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов (как и Денис, боец компании «Мир бокса»).

    Ранее Лебедев решил не принимать участие в турнире. Одной из причин отказа, по словам боксера, стало то, что и чемпионы, и претенденты получают одинаковый гонорар.

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