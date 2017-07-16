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    Конор МакГрегор: «Я вчистую выиграл у Мэйвезера мировой тур. Он даже пару раз был в нокдауне»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор считает, что он вышел победителем из совместного мирового тура с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером перед их боем. За четыре дня бойцы посетили четыре города (Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк, Лондон), и Конор уверен, что на каждом мероприятии он сумел «сделать» Флойда.

    «Это совершенно сумасшедший опыт, скажу я вам. Это большая честь для меня. Все ведь случилось не за одну ночь. Это результат многих лет упорной работы и самопожертвования. Это потрясает и это вдохновляет.

    Считаю, что выиграл [мировой тур] всухую, со счетом 4-0. Второй раунд в Торонто я выиграл 10-7, Флойд тогда пару раз побывал в нокдауне. Один или два дня были ровные, но кто вызывал больше всего интереса? Кто несколько раз становился героем вирусных видео? Это был я и сделал я это благодаря сочетанию нескольких факторов. Считаю, что это было даже не состязание», – сказал МакГрегор.

    За эти четыре дня МакГрегор успел сделать множество скандальных высказываний, покрасоваться в костюме с оскорбительными надписями и вызвать обвинения в расизме.

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    Опрос

    Кто был круче в туре - МакГрегор или Мэйвезер?

    7014 голосов 2
    • Флойд
      18%
    • Конор
      42%
    • Провалились оба
      40%

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