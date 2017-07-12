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    МакГрегор вышел на первую дуэль взглядов с Мэйвезером в пиджаке с надписями «Fuck you»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший фото UFC Конор МакГрегор

    Боец UFC Конор Макгрегор подготовил особый пиджак к первой встрече с боксером Флойдом Мэйвезером перед боем, запланированным на 26 августа.

    На пиджаке Конора были расположены сотни надписей «Fuck you», сделанные мелким шрифтом – чтобы их было видно при приближении. 

    «Костюм говорит: Fuck you», – написал МакГрегор в твиттере, приложив фото с дуэли взглядов. 

    Позже Конор заявил, что нокаутирует Мэйвезера в течение четырех раундов

    Фото: твиттер Конора МакГрегора

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