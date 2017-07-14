Флойд Мэйвезер считает оскорбительными и расистскими многие заявления чемпиона UFC Конора МакГрегора, с помощью которых ирландец рекламирует их бой.

«Это событие, где два бойца конкурируют между собой, но он говорит много расистских вещей, как сегодня про чернокожих женщин. У меня две чернокожие дочери, чернокожая мать, и, конечно же, я и сам чернокожий.

Он пересек черту, но я не могу фокусироваться на этом прямо сейчас. Я здесь, чтобы сделать свою работу. А моя работа в данном случае – развлекать людей. Но из-за своих действий он растерял многих поклонников», – сказал Мэйвезер.

«Танцуй, мальчик, танцуй», – реплика МакГрегора, обращенная к Мэйвезеру, которую многие посчитали расистской.

После МакГрегор пострался показать, что он не расист, но вряд ли попытка удалась.

«Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей. Это полная нелепость. Разве они не знают, что я сам наполовину черный? Я черный от пупка и ниже. У меня есть подарок для моих прекрасных чернокожих фанаток (делает характерные движения бедрами). Нью-Йорк – охрененный город. Спасибо вам всем за поддержку. Все, кто на стороне Флойда – могут пососать мой член», – сказал Конор на пресс-конференции в Нью-Йорке.