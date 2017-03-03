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    Абдулманап Нурмагомедов: «Решение отменить бой – правильное. Хабиб для страны нужен здоровым»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, считает, что решение отметить бой с Фергюсоном – правильное.

    – Решение отменить бой – правильное, нельзя рисковать здоровьем. Хабиб для страны нужен здоровым. Будущее карьеры Хабиба будем обсуждать позднее. Два года Хабибу еще можно проводить бои. Но эта сгонка веса все-таки дала о себе знать. Специалисты говорят, что это так и влияет на камни в почках, – заявил Нурмагомедов-старший.

    Хабиб попал в больницу. Бой с Фергюсоном официально отменен

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