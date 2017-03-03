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    Все об отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в главном приложении про UFC от Sports.ru

    Теги Sports.ru UFC Хабиб Нурмагомедов мобильные приложения Тони Фергюсон

    Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC отменен.

    Утром Хабиба доставили в больницу из-за боли в печени, вероятно, связанной с тем, что бойцу пришлось сгонять несколько килограммов в последний день перед взвешиванием. 

    Следить за всеми новостями об отмене боя удобнее всего в приложении Бокс/UFC/MMА от Sports.ru. Это новое приложение для поклонников боевых видов спорта.

    В приложении вы найдете все новости, интересные тексты и интервью о боксе, UFC и MMА #прямосейчас, а также форумы и чаты для общения с другими болельщиками.

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