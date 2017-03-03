Все об отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в главном приложении про UFC от Sports.ru

Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC отменен.

Утром Хабиба доставили в больницу из-за боли в печени, вероятно, связанной с тем, что бойцу пришлось сгонять несколько килограммов в последний день перед взвешиванием.

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