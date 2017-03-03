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    Хабиб попал в больницу, бой с Фергюсоном может быть отменен

    Теги травмы UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован за несколько часов до официального взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном в Лас-Вегасе, сообщает Life.

    По информации портала, причиной госпитализации стали проблемы с печенью после экстренной сгонки веса.

    Бой в легком дивизионе UFC Нурмагомедов — Фергюсон может быть отменен из-за болезни российского спортсмена.

    После взвешивания Фергюсона журналисты ждали на взвешивании Хабиба, но после долгой паузы на взвешивание вышел Тайсон Вудли. 

    Официального заявления об отмене боя пока не было.

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