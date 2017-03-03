Утром Хабибу стало плохо в сауне, врачи запретили ему драться

Стали известны подробности об отмене боя и Тони Фергюсона.

Сегодня российскому бойцу оставалось согнать последние 3 килограмма, чтобы уложиться в нужный вес.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на гендиректора промоутерской компании Fighting Way Артура Идрисова, Хабибу стало плохо, когда он сидел в сауне снятого дома в Лас-Вегасе, где он проживал вместе со своей командой и прилетевшим на бой из Дагестана братом Абубакаром, также бойцом ММА.

Скорая экстренно доставила Хабиба в больницу, где врачи запретили Нурмагомедову выходить на бой. UFC в своем заявлении также назвала причиной отмены боя врачебный запрет.

Причиной приступов болей в печени у Хабиба стала не только экстремальная сгонка веса, но и ее сочетание с трехразовыми тренировками. В сочетании со стрессом, связанным со сгонкой веса, организм бойца не справился с запредельной нагрузкой.

Стандартный внесоревновательный вес Хабиба — 84–85 кг. Россиянин дерется в легкой весовой категории — до 70,3 кг.

Бой Хабиба отменен. Все подробности