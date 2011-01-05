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    Саночница Демченко госпитализирована после падения на трассе в Германии. Она находится в сознании

    Теги травмы Альберт Демченко Кубок мира сборная России жен (сани) Виктория Демченко ТАСС Бобслей/сани/скелетон

    Российская саночница Виктория Демченко госпитализирована из-за падения на трассе на этапе Кубка мира в Германии. 

    Демченко не смогла завершить первую попытку – при прохождении трассы она перевернулась и дважды ударилась головой. 

    «Викторию погрузили в санитарную машину и повезли на обследование в медицинскую клинику. Она находится в сознании, но какие-то определенные выводы о состоянии ее здоровья можно будет делать только после обследования», – рассказал отец и тренер спортсменки Альберт Демченко, которого цитирует ТАСС.

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