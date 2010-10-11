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    CAS отстранил бобслеистку Сергееву на 8 месяцев. Дисквалификация заканчивается 22 октября

    Теги допинг CAS Пхенчхан-2018 сборная России жен (бобслей) бобслей Надежда Сергеева Бобслей/сани/скелетон

    Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранила российскую бобслеистку Надежду Сергееву на 8 месяцев. Дисквалификация истечет 22 октября. 

    В организме россиянки  во время Игр-2018 был обнаружен триметазидин – препарат, использующийся для лечения стенокардии. Результат, показанный Сергеевой и выступавший с ней Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован. 

    Сергеева согласилась на временное отстранение, но оставила за собой право «добиваться отмены или сокращения периода дисквалификации» после завершения Игр-2018. В ходе разбирательства было установлено, что триметазидин попал в организм спортсменки через зараженные продукты. 

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