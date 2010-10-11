CAS отстранил бобслеистку Сергееву на 8 месяцев. Дисквалификация заканчивается 22 октября

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранила российскую бобслеистку Надежду Сергееву на 8 месяцев. Дисквалификация истечет 22 октября.

В организме россиянки во время Игр-2018 был обнаружен триметазидин – препарат, использующийся для лечения стенокардии. Результат, показанный Сергеевой и выступавший с ней Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован.

Сергеева согласилась на временное отстранение, но оставила за собой право «добиваться отмены или сокращения периода дисквалификации» после завершения Игр-2018. В ходе разбирательства было установлено, что триметазидин попал в организм спортсменки через зараженные продукты.