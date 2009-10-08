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    CAS снял временное отстранение с бобслеистки Сергеевой, сдавшей на Играх-2018 положительный допинг-тест

    Теги допинг CAS Пхенчхан-2018 сборная России жен (бобслей) IBSF Надежда Сергеева Бобслей/сани/скелетон

    Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с российской бобслеистки Надежды Сергеевой, которая на Олимпийских играх в Пхенчхане сдала положительную допинг-пробу. 

    В организме россиянки был обнаружен триметазидин – препарат, использующийся для лечения стенокардии. Результат, показанный Сергеевой и выступавший с ней Анастасии Кочержовой (12-е место), был аннулирован. 

    Сергеева согласилась на временное отстранение, но оставила за собой право «добиваться отмены или сокращения периода дисквалификации» после завершения Игр-2018. 

    В апреле Международная федерация бобслея и скелета (IBSF) объявила о намерении дисквалифицировать Сергееву на четыре года. 

    В августе IBSF приняла объяснения россиянки о том, как триметазидин попал в ее организм, и сократила срок дисквалификации до 9 месяцев.

    Сергеева оспорила решение Международной федерации в CAS, и спортивный арбитраж снял с нее временную дисквалификацию, она вновь может принимать участие в соревнованиях. 

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