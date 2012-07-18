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    В программу Олимпиады-2022 добавлен женский одиночный бобслей, смешанная эстафета в шорт-треке и еще четыре дисциплины

    Теги прыжки с трамплина сноуборд фристайл МОК шорт-трек бобслей Пекин-2022 акробатика борд-кросс Бобслей/сани/скелетон

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

    В программу включены шесть новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

    Таким образом, Пекин-2022 станет Олимпиадой с самой сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства – на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.

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