В программу Олимпиады-2022 добавлен женский одиночный бобслей, смешанная эстафета в шорт-треке и еще четыре дисциплины

Исполком Международного олимпийского комитета ( ) утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в .

В программу включены шесть новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Таким образом, Пекин-2022 станет Олимпиадой с самой сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства – на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.