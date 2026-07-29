Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ одолел Цзяхуэя, другие результаты
На турнире Shanghai Masters по снукеру прошли матчи 1/8 финала.
28 и 29 июля на турнире Shanghai Masters прошли матчи 1/8 финала.
Shanghai Masters
Шанхай, Китай
1/8 финала
28 июля, вторник
Нил Робертсон (Австралия) – Сяо Годун (Китай) – 6:5
Марк Уильямс (Уэльс) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:5
Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 6:4
Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:4
29 июля, среда
Шон Мерфи (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 6:5
Джон Хиггинс (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 6:5
У Ицзэ (Китай) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:2
Чжао Синьтун (Китай) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 6:2
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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