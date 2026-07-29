  1. Спортс
  2. Бильярд
  3. Новости

  4. Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ одолел Цзяхуэя, другие результаты

0
Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан уступил Уилсону, Трамп обыграл Хоукинса, У Ицзэ одолел Цзяхуэя, другие результаты
На турнире Shanghai Masters по снукеру прошли матчи 1/8 финала.

28 и 29 июля на турнире Shanghai Masters прошли матчи 1/8 финала. 

Снукер

Shanghai Masters

Шанхай, Китай

1/8 финала

28 июля, вторник

Нил Робертсон (Австралия) – Сяо Годун (Китай) – 6:5

Марк Уильямс (Уэльс) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:5

Джадд Трамп (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 6:4

Кайрен Уилсон (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:4

29 июля, среда

Шон Мерфи (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 6:5

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джек Лисовски (Англия) – 6:5

У Ицзэ (Китай) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:2

Чжао Синьтун (Китай) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 6:2 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoШон Мерфи
logoДин Цзюньхуэй
результаты
Крис Уэйклин
Shanghai Masters
logoКайрен Уилсон
снукер
logoДжон Хиггинс
Сяо Годун
logoДжадд Трамп
logoРонни О'Салливан
logoМарк Уильямс
У Ицзэ
Джек Лисовски
Си Цзяхуэй
Чжао Синьтун
logoНил Робертсон
logoБарри Хоукинс
Чжоу Юэлун

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Бильярд в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Снукер. Shanghai Masters. 1/2 финала. Трамп обыграл У Ицзэ, Уилсон встретится с Чжао Синьтуном
Снукер. Shanghai Masters. 1/4 финала. Мерфи уступил У Ицзэ, Трамп одолел Хиггинса, другие результаты
Российская бильярдистка Диана Миронова стала 16-кратной чемпионкой мира
Умер комментатор снукера Владимир Синицын. Ему было 74 года
О’Салливан победил на чемпионате мира по снукеру среди ветеранов
«Родители – источник моей силы». У Ицзэ о победе на чемпионате мира по снукеру
22-летний У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру
В финале чемпионата мира по снукеру впервые с 2002 года было сыграно максимальное количество фреймов – 35
Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. В 2026-м турнир выиграл У Ицзэ, в 2025-м – Чжао Синьтун
Чемпионат мира по снукеру-2026. Финал. У Ицзэ обыграл Шона Мерфи в 35 фреймах
Ко всем новостям
Последние новости
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»