Чемпионат мира по снукеру-2026. Финал. У Ицзэ обыграл Шона Мерфи в 35 фреймах
Китайский снукерист У Ицзэ стал победителем чемпионата мира-2026 в Шеффилде, обыграв англичанина Шона Мерфи в финале.
В матче было сыграно максимальное количество фреймов – 35.
Чемпионат мира по снукеру-2026
Шеффилд, Англия
Финал
Шон Мерфи (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 17:18
3 мая
Первая сессия: 50-(51)72, 50(50)-60, 53-(61)86, 95(85)-0, 98(98)-0, 60(77)-24, 118(109)-1, 32-(65)74 / общий счет по фреймам – 4:4
Вторая сессия: 1-(82)82, 16-(103)106, 80(72)-32, 8-72, 8-(89)89, 83(70)-0, 29-(66)97, 66-1, 39-(91)91 / общий счет по фреймам – 3:6
4 мая
Третья сессия: 103-37, 76(76)-9, 62(52)-13, 120(59,55)-2, 67(60)-37, 0-(64)93, 1-73, 5-(61,60)121 / общий счет по фреймам – 5:3
Четвертая сессия: 1-(88)88, 82(82)-0, 75-26, 56-60, 73(65)-(70)70, 0-(56)65, 131(131)-1, 45-(91)91, 75(75)-43, 8-(85)85 / общий счет по фреймам – 5:5
Но мне кажется, шансы 50 на 50. Особых симпатий нет, не удивлюсь победе любого из них, главное, чтобы без разгрома. Игроки атакующие, должно получиться бодро и серийно, пусть интрига сохранится до последнего фрейма.
Разве что Шону стоит учесть, что в нынешнем туре все больше соревнований проводится в Поднебесной. А он за две недели успел отправить в отпуск уже троих представителей данной страны, лишив миллионы болельщиков надежд на китайский финал, и впереди еще четвертый соперник.
Как бы у Мерфи после возможной виктории потом проблемы на таможне не начались.
Мне очень нравится как играет У. Есть в нем сдержанная дерзость и бесстрашие, хотя в отыгрышах он косячил тоже достаточно. Но тут надо согласиться, что для У этот финал - уже 100% успех, даже если проиграет. В этом плане груз ожиданий на Шона ляжет тяжелее, но может, это наоборот его мотивирует. Настроение у него боевое
Мерфи можно только посочувствовать: этот турнир начинался для него с десайдера, где китаец не реализовал выигрышную позицию, теперь все ровно наоборот. Шону не унывать, по сравнению с Алленом он красавчик в любом случае.
А Ицзэ просто крутой: то ли персонаж анимэ, то ли кей-поп группы, неважно, но нервы у него железные.
Китаец стал самым молодым чемпионом со времен Хендри. Занятно, ведь многие говорят, дескать, конкуренция в те веремена была слабая, поэтому Стивен штамповал свои победы. По фактам же можно провести много параллелей, сейчас в туре тоже спад, начался он после пандемии и сильно затянулся. Ряд топовых игроков так и не вернули прежнюю форму. Думалось, что на этом фоне Трамп станет доминировать, но и он сильно сдал. Кайрена хватило ровно на год.
Новые китайцы -- это усовершенствованные и ментально устойчивые копии Дина. Они не показывают шедевральной игры, просто забирают то, что плохо лежало. Это не однодневки вроде Бреселя или Джонса, нет никаких сомнений, что Синьтун, У и прочие (а ведь еще десяток отстранили) заберут еще ни один знаковый турнир.
Ицзэ желаю не поймать звезду. Писал уже ранее, работать есть над чем, но последить за этим игроком будет очень интересно.
Надеюсь следующий такой не через 24 года будет )
Правда, во времена восхождения Дина на мой взгляд тур был моложе и сильнее, поэтому и не сложилось тогда с чемпионством у него.
В случае с чемпионством Синьтуна в прошлом году было еще подозрение, что китайский интерес, аудитория и спонсоры сделали ЧМ ангажированным, но теперь доказано, что в Великобритании молодых интересных игроков все меньше (о чем говорил и Макманус в перерыве), бьется только старая гвардия, в то время как на Востоке сформировалась новая сила и система подготовки эффективна.
Мы, судя по всему, стали свидетелями выхода снукера из разряда соревнования личностей на уровень соревнования систем подготовки. Таланты будут всегда, но профессионализма будет становиться все больше и больше, как произошло со многими другими видами спорта.
Учитывая старение игроков из Великобритании, жду укрепления китайской доминации в ближайшем будущем. Интересно как англичане воспримут это.
Как мне показалось, последнюю полусессию Мерфи сделал то, что обычно делает сам Хиггинс - стал контролировать темп игры. Роль жертвы, а не охотника для Хиггинса непривычна, возможно это стало причиной многочисленных промахов в последних фреймах
Аллен-Ву
Забавный момент - когда Аллен нанес свой знаменитый удар, Марсель Экхард уже потянулся чтоб снять перчатку, но вовремя спохватился:)
Ву-Мерфи
Сегодняшний Ву - это Мерфи 20-летний давности, а вот сегодняшний Мерфи... Меня всегда поражало что он, а также Робертсон и Трамп при всех своих талантах имеют всего лишь по одному титулу чемпиона каждый. Они могут божить весь сезон, тысячи сенчюри, но на ЧМ никак - Бингхэм, Джонс, Бресель, престарелые Хиггинс, Ронни и Уильямс, да даже Дотт и Картер имеют в сумме 5 финалов. Сегодня-завтра у Мерфи непростой выбор: выразить, наконец, свой потенциал через количество титулов, либо догнать Хиггинса по печальному показателю проигрышей в финалах
Сначала резка не получалась, потом он пытался попасть от одного борта, но тоже мазал. Это вообще отличительная особенность Ицзэ: траектории от двух и более бортов он вообще не читает.
С отыгрышами та же проблема, через удар подставка. Неудивительно, что соперники это быстро раскусили, поэтому выходят искать даже по 4-5 снукеров после фреймбола.
Занятно, но вот с таким ограниченным потенциалом и, казалось бы, стрессуя, но благодаря атаке китаец далеко прошел на турнире и ведет в счете.
Мерфи еще может вернуться, но с Шоном так бывает, когда он сам не понимает, почему не идет игра. Ему бы сейчас поотыгрываться, напрячь Ицзэ рутиной, но он себе не изменяет, ломится в закрытую дверь без плана Б. После череды проигранных финалов пора бы уже сделать выводы.
Разве что по статистике все нормально, но так ошибкой отыгрыша еще нужно воспользоваться сопернику, что бы она таковой стала.
И у Селби, и у Аллена была уйма моментов, которые они загубили, Вайфай просто ниже уровнем, вот и Мерфи вчера помогал, а сегодня настроен иначе, и все слабые стороны Ицзэ сразу стали видны.
Давно такого не было)
Очень давно.
РОС несколько месяцев назад предсказывал У в течении трех лет первый номер рейтинга и выигрыш ЧМ. ЧМ взят, рейтинг теперь вроде 4й с очень хорошей перспективой. Ну и второй китайский титул подряд - историческая фигня.
p.s. кому-то не понравится, но я рад, что в финал не вышел Хиггинс. Смотреть тягомотину поднадоело. Есть, конечно, свой шарм у финалов типа Дотт-Эбдон, но такие, как нынешний, все же куда смотрибельнее.
p.p.s. интересно, что сейчас чувствует Аллен...