Чемпионат мира по снукеру-2026. Финал. У Ицзэ обыграл Шона Мерфи в 35 фреймах

Китайский снукерист У Ицзэ стал победителем чемпионата мира-2026 в Шеффилде, обыграв англичанина Шона Мерфи в финале.

В матче было сыграно максимальное количество фреймов – 35.

Чемпионат мира по снукеру-2026

Шеффилд, Англия

Финал

Шон Мерфи (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 17:18

3 мая

Первая сессия: 50-(51)72, 50(50)-60, 53-(61)86, 95(85)-0, 98(98)-0, 60(77)-24, 118(109)-1, 32-(65)74 / общий счет по фреймам – 4:4

Вторая сессия: 1-(82)82, 16-(103)106, 80(72)-32, 8-72, 8-(89)89, 83(70)-0, 29-(66)97, 66-1, 39-(91)91 / общий счет по фреймам – 3:6

4 мая

Третья сессия: 103-37, 76(76)-9, 62(52)-13, 120(59,55)-2, 67(60)-37, 0-(64)93, 1-73, 5-(61,60)121 / общий счет по фреймам – 5:3

Четвертая сессия: 1-(88)88, 82(82)-0, 75-26, 56-60, 73(65)-(70)70, 0-(56)65, 131(131)-1, 45-(91)91, 75(75)-43, 8-(85)85 / общий счет по фреймам – 5:5

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Оба снукериста прошли непростой путь и достойны стать чемпионами. Для буков, наверное, Ицзэ станет небольшим фаворитом -- в этом есть логика: он обыграл Шона на Мастерсе и в целом лучше проводит сезон. В полуфинале китаец, помимо того что воскрес как феникс, вдобавок повторил рекорд О’Салливана по зачетным брейкам 50+, он сделал их 17, 4 из которых -- сотенные. Мерфи тоже держит высокий уровень, а уж опыта подобных решающих поединков у англичанина вагон.
Но мне кажется, шансы 50 на 50. Особых симпатий нет, не удивлюсь победе любого из них, главное, чтобы без разгрома. Игроки атакующие, должно получиться бодро и серийно, пусть интрига сохранится до последнего фрейма.

Разве что Шону стоит учесть, что в нынешнем туре все больше соревнований проводится в Поднебесной. А он за две недели успел отправить в отпуск уже троих представителей данной страны, лишив миллионы болельщиков надежд на китайский финал, и впереди еще четвертый соперник.
Как бы у Мерфи после возможной виктории потом проблемы на таможне не начались.
Думаю Шон всё же предочтёт победу (через 21 год после первой, его сопернику в финале тогда ещё 2 года не иполнилось). Кстати Шон свой титул взял в возрасте 22 лет (как раз возраст Ицзэ). Надеюсь будет интересный и напряжённый финал
Кажется, что Шон больше ошибался по ходу турнира, особенно на фоне усталости. Но опыт на его стороне, так что легкой прогулки у У не будет.
Мне очень нравится как играет У. Есть в нем сдержанная дерзость и бесстрашие, хотя в отыгрышах он косячил тоже достаточно. Но тут надо согласиться, что для У этот финал - уже 100% успех, даже если проиграет. В этом плане груз ожиданий на Шона ляжет тяжелее, но может, это наоборот его мотивирует. Настроение у него боевое
Отличный финал, прям как и заказывал, такой не стыдно подарить на юбилей Крусиблу. Да, местами качество игры хромало, но интрига держалась до последнего, прямиком из сказки про Золушку.
Мерфи можно только посочувствовать: этот турнир начинался для него с десайдера, где китаец не реализовал выигрышную позицию, теперь все ровно наоборот. Шону не унывать, по сравнению с Алленом он красавчик в любом случае.

А Ицзэ просто крутой: то ли персонаж анимэ, то ли кей-поп группы, неважно, но нервы у него железные.
Китаец стал самым молодым чемпионом со времен Хендри. Занятно, ведь многие говорят, дескать, конкуренция в те веремена была слабая, поэтому Стивен штамповал свои победы. По фактам же можно провести много параллелей, сейчас в туре тоже спад, начался он после пандемии и сильно затянулся. Ряд топовых игроков так и не вернули прежнюю форму. Думалось, что на этом фоне Трамп станет доминировать, но и он сильно сдал. Кайрена хватило ровно на год.

Новые китайцы -- это усовершенствованные и ментально устойчивые копии Дина. Они не показывают шедевральной игры, просто забирают то, что плохо лежало. Это не однодневки вроде Бреселя или Джонса, нет никаких сомнений, что Синьтун, У и прочие (а ведь еще десяток отстранили) заберут еще ни один знаковый турнир.
Ицзэ желаю не поймать звезду. Писал уже ранее, работать есть над чем, но последить за этим игроком будет очень интересно.
Финал сказка!
Надеюсь следующий такой не через 24 года будет )
Именно что однодневки. Да что-то он еще конечно выиграет, но Китай этих роботов будет штамповать пачками. Букв в алфавите много.
Финал понравился, но восторга не испытал - ошибок многовато, чудес маловато, но борьба хорошая. Мерфи провел отличный турнир, а У Ицзэ показал неординарность уровня Дин 2.0.
Правда, во времена восхождения Дина на мой взгляд тур был моложе и сильнее, поэтому и не сложилось тогда с чемпионством у него.

В случае с чемпионством Синьтуна в прошлом году было еще подозрение, что китайский интерес, аудитория и спонсоры сделали ЧМ ангажированным, но теперь доказано, что в Великобритании молодых интересных игроков все меньше (о чем говорил и Макманус в перерыве), бьется только старая гвардия, в то время как на Востоке сформировалась новая сила и система подготовки эффективна.

Мы, судя по всему, стали свидетелями выхода снукера из разряда соревнования личностей на уровень соревнования систем подготовки. Таланты будут всегда, но профессионализма будет становиться все больше и больше, как произошло со многими другими видами спорта.
Учитывая старение игроков из Великобритании, жду укрепления китайской доминации в ближайшем будущем. Интересно как англичане воспримут это.
Пару тройку лет пройдут и ЧМ будут играть в Китае. Вот так англичане захотели расширить географию снукера, думали проведут экспансию, заработают денег, а оказалось их самих "экспансировали" китайцы.
Мерфи-Хиггинс
Как мне показалось, последнюю полусессию Мерфи сделал то, что обычно делает сам Хиггинс - стал контролировать темп игры. Роль жертвы, а не охотника для Хиггинса непривычна, возможно это стало причиной многочисленных промахов в последних фреймах

Аллен-Ву
Забавный момент - когда Аллен нанес свой знаменитый удар, Марсель Экхард уже потянулся чтоб снять перчатку, но вовремя спохватился:)

Ву-Мерфи
Сегодняшний Ву - это Мерфи 20-летний давности, а вот сегодняшний Мерфи... Меня всегда поражало что он, а также Робертсон и Трамп при всех своих талантах имеют всего лишь по одному титулу чемпиона каждый. Они могут божить весь сезон, тысячи сенчюри, но на ЧМ никак - Бингхэм, Джонс, Бресель, престарелые Хиггинс, Ронни и Уильямс, да даже Дотт и Картер имеют в сумме 5 финалов. Сегодня-завтра у Мерфи непростой выбор: выразить, наконец, свой потенциал через количество титулов, либо догнать Хиггинса по печальному показателю проигрышей в финалах
Сейчас был показательный 18-й фрейм, где китаец несколько раз не мог выйти из элементарного снукера.
Сначала резка не получалась, потом он пытался попасть от одного борта, но тоже мазал. Это вообще отличительная особенность Ицзэ: траектории от двух и более бортов он вообще не читает.
С отыгрышами та же проблема, через удар подставка. Неудивительно, что соперники это быстро раскусили, поэтому выходят искать даже по 4-5 снукеров после фреймбола.

Занятно, но вот с таким ограниченным потенциалом и, казалось бы, стрессуя, но благодаря атаке китаец далеко прошел на турнире и ведет в счете.
Мерфи еще может вернуться, но с Шоном так бывает, когда он сам не понимает, почему не идет игра. Ему бы сейчас поотыгрываться, напрячь Ицзэ рутиной, но он себе не изменяет, ломится в закрытую дверь без плана Б. После череды проигранных финалов пора бы уже сделать выводы.
А синицын утверждает, что у Ву с отыгрышами всё хорошо)
Года четыре его не слышал, в последнее время вообще без комментов смотрю.
Разве что по статистике все нормально, но так ошибкой отыгрыша еще нужно воспользоваться сопернику, что бы она таковой стала.
И у Селби, и у Аллена была уйма моментов, которые они загубили, Вайфай просто ниже уровнем, вот и Мерфи вчера помогал, а сегодня настроен иначе, и все слабые стороны Ицзэ сразу стали видны.
Ну и финал!
Давно такого не было)
Очень давно.
24 года без решающих партий)
А может, повторить историю 1985-го с победой на последнем черном? :)
Эхх... Шон... Немного не вывез, болел за него ((( и ведь как здорово Мёрфи повёл себя после матча, видно что по-человечески искренне и по доброму поздравил китайца, отдал ему должное... Мне вообще нравится эта британская снукерная манера, когда в конце проигравший с достоинством принимает поражение и поздравляет победителя, этика на высшем уровне, вот почему говорят что бильярд джентльменская игра, именно в таком принятии поражения это очень чётко проявляется... Раньше Шон был прям неприятен, а последние года 3-4 я изменил к нему своё отношение, даже стал притапливать за него, профессионал с большой буквы, предан этому делу... За его игрой смотреть приятно, играет в сбалансированный снукер с перекосом в атаку, нередко принимает смелые решения...
Мне понравилась фраза: «Мы все говорили, что У станет чемпионом мира. Но я надеялся, что это будет не сегодня» 😅
Отличный чемпионат, великолепный финал. Шона жаль, 4й проигранный финал после давней победы. Но У заслужил, до этого не видел его игру, но тут прям впечатлен. Атакующий снукер, крепкая психика, если еще подтянет позиционную игру, будет монстром.
РОС несколько месяцев назад предсказывал У в течении трех лет первый номер рейтинга и выигрыш ЧМ. ЧМ взят, рейтинг теперь вроде 4й с очень хорошей перспективой. Ну и второй китайский титул подряд - историческая фигня.
p.s. кому-то не понравится, но я рад, что в финал не вышел Хиггинс. Смотреть тягомотину поднадоело. Есть, конечно, свой шарм у финалов типа Дотт-Эбдон, но такие, как нынешний, все же куда смотрибельнее.
p.p.s. интересно, что сейчас чувствует Аллен...
Эбдон смешной чувак, помню пока он один удар сделает РОС максимум успеет сделать))
Есть же видос, где за одно время РОС делает максимум, а Питер эпичную серию в 12 очков - как раз против Ронни.
Вообще нет комментов на этой ветке. А вид спорта очень прикольный
Так а что комментировать? Вот поглядываю финал, как не наткнусь на фрейм, так либо Мэрфи после косяка Ицзе забирает фрейм, либо Ицзе после косяка Мэрфи забирает фрейм. Вторых случаев побольше, вот поэтому и впереди пока Ицзе.
Это еще,что за мимимишное чудо, скаала моя дочь проходя мимо экрана)
