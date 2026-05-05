22-летний У Ицзэ стал вторым самым молодым в истории чемпионом мира по снукеру.

22-летний китаец У Ицзэ стал вторым в списке самых молодых в истории чемпионов мира по снукеру.

Сегодня У Ицзэ обыграл англичанина Шона Мерфи в финале турнира в Шеффилде (18:17). На момент победы китайцу исполнилось 22 года и 202 дня.

Ранее второе место по этому показателю занимал именно Мерфи, выигравший ЧМ-2005 в возрасте 22 лет и 265 дней. Рекорд принадлежит шотландцу Стивену Хендри, который завоевал титул на ЧМ-1990 в 21 год и 106 дней.