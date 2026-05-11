О’Салливан победил на чемпионате мира по снукеру среди ветеранов
Английский снукерист Ронни О’Салливан победил на чемпионате мира среди ветеранов в Шеффилде.
В финале 50-летний О’Салливан обыграл своего соотечественника – 51-летнего Джо Перри. Встреча проходила в воскресенье и завершилась со счетом 10:4.
Ранее О’Салливан не участвовал в ветеранских ЧМ. Он является семикратным победителем главного мирового первенства.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Почти неделю ни слова о снукере😡. Наконец то изволили сообщить о чемпионате мира
