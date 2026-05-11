О’Салливан победил на чемпионате мира по снукеру среди ветеранов.

Английский снукерист Ронни О’Салливан победил на чемпионате мира среди ветеранов в Шеффилде.

В финале 50-летний О’Салливан обыграл своего соотечественника – 51-летнего Джо Перри. Встреча проходила в воскресенье и завершилась со счетом 10:4.

Ранее О’Салливан не участвовал в ветеранских ЧМ. Он является семикратным победителем главного мирового первенства.