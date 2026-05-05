«Родители – источник моей силы». У Ицзэ о победе на чемпионате мира по снукеру

У Ицзэ после победы на ЧМ по снукеру назвал родителей источником своей силы.

Китайский снукерист У Ицзэ прокомментировал свою победу на чемпионате мира-2026 в Шеффилде.

В финале У Ицзэ обыграл англичанина Шона Мерфи (18:17).

«Думаю, все благодаря тому, что я верил. Очень долго шел к этому. Последние несколько месяцев я жил одной и той же жизнью, и я рад, что сегодня смог хорошо сыграть.

Мои родители – настоящие чемпионы. С тех пор как я бросил школу, мой отец поддерживал меня, мама тоже через многое прошла за эти годы. Они – источник моей силы, и я их очень люблю.

Сначала у меня возникло недопонимание – я думал, что меня освистывают (зрители, скандировавшие «У-у-у-у» – Спортс’’). Но потом мне сказали, что это поддержка, и мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность в полной мере. Спасибо вам за всю вашу поддержку, я думаю, что нас объединяет любовь к снукеру.

Хочется хорошо выспаться. Я постоянно нервничал еще до матча, поэтому сейчас просто хочу лечь», – сказал У Ицзэ после игры.