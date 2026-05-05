  • В финале чемпионата мира по снукеру впервые с 2002 года было сыграно максимальное количество фреймов – 35
Китаец У Ицзэ и англичанин Шон Мерфи сыграли максимальное количество фреймов (35) в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде. Подобное произошло впервые за 24 года.

Ранее в истории турнира лишь три финала заканчивались в 35 фреймов: в 1985 (Деннис Тэйлор и Стив Дэвис), 1994 (Стивен Хендри и Джимми Уайт) и 2002 годах (Питер Эбдон и Стивен Хендри).

Встреча У Ицзэ и Мерфи завершилась победой китайского снукериста (18:17).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Только что досмотрел. Отличный матч, китаец очень скромный и как человек, видимо, симпатичный малый.
Молодец, чемпион!
Я такой древний, что помню финал 2002 года... А китаец тогда ещё даже не родился )
Да, танец Питера Эбдона после победы как сейчас перед глазами. Кстати, он вчера был на матче, показали в трансляции.
Посмотрел последнюю сессию, не пожалел. Отличный по накалу эмоций матч, молодой китаец был очень хорош. Мерфи же давно всем все доказал. Дорогу молодым, как говорится
Отличный матч, оба достойны. У - очень приятный парень. Шон - великолепен. Галчонок победил ))
Зацепил случайно пару фреймов и сенчури Мерфи с пижонским чёрным через борт, круто. Китаец молодец
Рони о Салливан лучших!
Сэээнчьюри
В последнем фрейме так разбили пирамиду, что игра была до первой ошибки.
Это первый китайский чемпион ? Или уже были
Чжао Синьтун в прошлом году
А Динь ? Не смог разве я думал что он станет чемпионом когда нибудь.
