В финале чемпионата мира по снукеру впервые с 2002 года было сыграно максимальное количество фреймов – 35

Китаец У Ицзэ и англичанин Шон Мерфи сыграли максимальное количество фреймов (35) в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде. Подобное произошло впервые за 24 года.

Ранее в истории турнира лишь три финала заканчивались в 35 фреймов: в 1985 (Деннис Тэйлор и Стив Дэвис), 1994 (Стивен Хендри и Джимми Уайт) и 2002 годах (Питер Эбдон и Стивен Хендри).

Встреча У Ицзэ и Мерфи завершилась победой китайского снукериста (18:17).