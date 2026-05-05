Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. В 2026-м турнир выиграл У Ицзэ, в 2025-м – Чжао Синьтун

Победителем чемпионата мира по снукеру второй год подряд становится игрок из Китая.

Сегодня 22-летний У Ицзэ победил англичанина Шона Мерфи (18:17) в финале турнира в Шеффилде. Они сыграли максимальное количество фреймов – 35.

В прошлом году титул завоевал Чжао Синьтун , став первым в истории Китая чемпионом мира по снукеру.