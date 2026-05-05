  • Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. В 2026-м турнир выиграл У Ицзэ, в 2025-м – Чжао Синьтун
Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. В 2026-м турнир выиграл У Ицзэ, в 2025-м – Чжао Синьтун

Сегодня 22-летний У Ицзэ победил англичанина Шона Мерфи (18:17) в финале турнира в Шеффилде. Они сыграли максимальное количество фреймов – 35.

В прошлом году титул завоевал Чжао Синьтун, став первым в истории Китая чемпионом мира по снукеру. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат мира (снукер)
У Ицзэ
Чжао Синьтун
снукер
У Англичан полностью провалено молодое поколение, на сцене все те же Мерфи, Селби, Аллен, даже Хиггинс в полуфинале .... Где молодые??? Это вопрос не к китайцам, это вопрос к англичанам ...
Да скоро закончат карьеру Ронни и Хиггинс и не нужен будет больше англичанам этот снукер, только китайцы его смотреть будут
Молодых англичан всё меньше становится. Идёт замещение.
Офигеть, лет 20 назад смотрел снукер, а Мерфи до сих пор сражается и как будто вообще не изменился)
Да нет, 20 лет назад он был более щекастый.
Что У, что Чжао выиграли по делу, продемонстрировав лучший снукер на турнире. Представляю как англичанам неприятно это осознавать.
И тем не менее, У могло вообще не быть в финале. Но как сказал, Марк Королев, это была его судьба.
Когда он выходил на серию, главным было не допустить ошибку, а напряжение колоссальное, решающий фрейм, и он отработал его как робот. И даже когда праздновал, сохранял спокойствие. Да, он может промахнуться и проиграть, но если у него такие стальные нервы, а игра идёт, то трудно представить, кто его может остановить. Шон тоже показал хороший уровень и держался до самого конца, но неудачный подбой черного в итоге стал решающим.
Да, Шон тоже был хорош. И он и У заслуженно оказались в финале показав высочайший уровень. Я немного про другое. Это английская игра и в ней десятилетиями доминировали англичане. Бресель выиграл на нереальном фарте - скорее случайность. Тут же и высочайший уровень снукера у обоих китайских чемпионов мира и победа не Англии два года подряд. Уже после Чжао они начали говорить про то что надо иначе подходить к процессу подготовки молодежи. Сейчас это будет звучать ещё чаще.
В Китае похоже настольные игры лучше всего заходят. Настольный теннис, снукер, шахматы, го.
А также прыжки в воду, бадминтон, тяжёлая атлетика - которые далеко не настольные 🙄
В шахматах они начали сдавать
Китайцы, китайцы, кругом одни китайцы...почти (с)
Китайцы молодеют, англичане вымирают.
С чего это молодеют? Там очень низкая рождаемость.
Китайская экспансия продолжается. Удивительно, конечно, что первым игроком из Китая не стад Дин в свое время.
It’s the final countdown.
Отличный, великолепный чемпион мира из Китая.
Атакующий и интересный снукер в его исполнении.
