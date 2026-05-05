Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. В 2026-м турнир выиграл У Ицзэ, в 2025-м – Чжао Синьтун
Сегодня 22-летний У Ицзэ победил англичанина Шона Мерфи (18:17) в финале турнира в Шеффилде. Они сыграли максимальное количество фреймов – 35.
В прошлом году титул завоевал Чжао Синьтун, став первым в истории Китая чемпионом мира по снукеру.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Когда он выходил на серию, главным было не допустить ошибку, а напряжение колоссальное, решающий фрейм, и он отработал его как робот. И даже когда праздновал, сохранял спокойствие. Да, он может промахнуться и проиграть, но если у него такие стальные нервы, а игра идёт, то трудно представить, кто его может остановить. Шон тоже показал хороший уровень и держался до самого конца, но неудачный подбой черного в итоге стал решающим.
Атакующий и интересный снукер в его исполнении.