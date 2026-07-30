Снукер. Shanghai Masters. 1/4 финала. Мерфи уступил У Ицзэ, Трамп одолел Хиггинса, другие результаты
На турнире Shanghai Masters по снукеру прошли матчи 1/4 финала.
30 июля на турнире Shanghai Masters прошли матчи 1/4 финала.
Шанхай, Китай
1/4 финала
30 июля, четверг
Чжао Синьтун (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 6:0
Кайрен Уилсон (Англия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 6:5
Шон Мерфи (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 5:6
Джадд Трамп (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 6:0
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии