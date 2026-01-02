49

Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/2 финала. Мерфи одолел Хиггинса, Аллен проиграл У Ицзэ

Мерфи обыграл Хиггинса в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде прошли партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру. 

Чемпионат мира по снукеру-2026

Шеффилд, Англия

1/2 финала

2 мая

Шон Мерфи (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 17:15

Марк Аллен (Северная Ирландия) – У Ицзэ (Китай) – 16:17

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
logoШон Мерфи
чемпионат мира (снукер)
снукер
logoДжон Хиггинс
logoМарк Аллен
У Ицзэ
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А где Максимус? Хочется, , чтобы он написал про фаворитов Мерфи и У, потому что очень желаю Джона и Марка в финале))))
Ответ STB
А где Максимус? Хочется, , чтобы он написал про фаворитов Мерфи и У, потому что очень желаю Джона и Марка в финале))))
Видишь, мне даже не пришлось ничего писать. Озвученные ранее фавориты Мерфи и У и так прошли дальше. То, что Хиггинс не вывезет, я озвучил в самом начале: его должен был закрывать еще Ронни. А китаец стал главным претендентом на титул в нижней части сетки по умолчанию, как только выбыл Трамп. Играет Ицзэ в этом сезоне отлично.

Но ты не переживай, я никуда не ухожу. Можешь в финале еще кому-нить пожелать чемпионство, потом посмеемся. Главное -- не перепутай снова имя игрока с Барри )))
У Ицзэ -- красавчег! Не зря в него изначально верил. Вернулся с 14-16 и в десайдере отыграл преимущество, благо Аллен сам помогал. Не забитый элементарный черный теперь с ним надолго.
Теперь китайцу вообще нечего терять в финале, можно получать удовольствие. Но в межсезонье есть над чем работать. В частности -- отыгрыши, выходы и постановки снукеров сильно хромают у Ицзэ.
Ответ maximus388
У Ицзэ -- красавчег! Не зря в него изначально верил. Вернулся с 14-16 и в десайдере отыграл преимущество, благо Аллен сам помогал. Не забитый элементарный черный теперь с ним надолго. Теперь китайцу вообще нечего терять в финале, можно получать удовольствие. Но в межсезонье есть над чем работать. В частности -- отыгрыши, выходы и постановки снукеров сильно хромают у Ицзэ.
Чем прекрасен будет этот финал - это два красиво атакующих игрока будут играть. Оба зачастую
Идут в атаку, вместо осторожных оборонительных
Ходов.
Я всегда за Джона, долгие годы.. Мы почти ровесники, я немного старше, поэтому всё время видел его карьеру.
Ответ Сергей Стес
Я всегда за Джона, долгие годы.. Мы почти ровесники, я немного старше, поэтому всё время видел его карьеру.
Можешь болеть за лживого мужика, который продавал снукер, как на базаре?
После такого Аллен врядли оправится, как бы опять не разъелся
Ответ Last avenger
После такого Аллен врядли оправится, как бы опять не разъелся
Кстати, могла состояться отличная заруба с Мерфи, так сказать, чья метода похудения оказалась лучше. Сейчас Шон в любом случае может единолично щеголять на фото "до "и "после", как применительно к телу, так и по результатам.
Ответ maximus388
Кстати, могла состояться отличная заруба с Мерфи, так сказать, чья метода похудения оказалась лучше. Сейчас Шон в любом случае может единолично щеголять на фото "до "и "после", как применительно к телу, так и по результатам.
А после матча вместе в мак, вспомнить старые добрые времена
Два моих любимых снукериста Шон и Марк в полуфинал. Если пройдут в финал даже не знаю за кого болеть. Нет, вру, знаю, всегда за Шона
Ответ Южанин78
Два моих любимых снукериста Шон и Марк в полуфинал. Если пройдут в финал даже не знаю за кого болеть. Нет, вру, знаю, всегда за Шона
Шон уже был чемпионом, так, что выбор прост - за Аллена)
Отлились кошке мышкины слезки. Хиггинс получил матч в подарок от Ронни, теперь сам вручил матч Шону. Никогда не был фанатом Мерфи, но в финале буду за него болеть.
Ответ maxximec
Отлились кошке мышкины слезки. Хиггинс получил матч в подарок от Ронни, теперь сам вручил матч Шону. Никогда не был фанатом Мерфи, но в финале буду за него болеть.
Мерфи как хоббит - всегда был способен на подвиг)
Рискованный отыгрыш сделал Марк от лузы по паре левых красных, может, все же стоило по другой стороне попробовать.
Вообще думал, в последнем фрейме У будет слабее в отыгрышах, но как раз повезло, что биток в лузу не упал, с чего в итоге и ошибся ирландец. Концовка, конечно, валидольная. В плане менталки, пожалуй, Шон Мерфи выглядит фаворитом в финале, но кто знает, может, китаец перезагрузится. Хотя я все же слабо верю в него
Ответ Норвежский прихлебатель
Рискованный отыгрыш сделал Марк от лузы по паре левых красных, может, все же стоило по другой стороне попробовать. Вообще думал, в последнем фрейме У будет слабее в отыгрышах, но как раз повезло, что биток в лузу не упал, с чего в итоге и ошибся ирландец. Концовка, конечно, валидольная. В плане менталки, пожалуй, Шон Мерфи выглядит фаворитом в финале, но кто знает, может, китаец перезагрузится. Хотя я все же слабо верю в него
Зависит от того, как Шон воспримет груз фаворита)
У терять нечего, он уже победил, попав в финал
Я попробую в паре предложений описать 14-й фрейм между Ву и Алленом.
Черный встал у правой лузы. Началась серия отыгрышей, и они были идеальными у обоих. Совершенно естественно, что красные потихоньку мигрировали к перекрытой лузе. Ну а потом они образовали слипшуюся конструкцию и началось бесконечное веселье. Игроки занимались подкатами и откатами, а зрители ревели на каждый удар, как на чемпионате Shoot-out. Судья ничего не мог с ними поделать. Прошёл почти час, вышел супервайзер, пошептался с судьёй, тот предложил re-rack. Марк отказался, потому что вёл с преимуществом в 40 очков. Ещё немношк потоптались на месте, и Марк таки свалил чёрный. Он решил, что у китайца в этой позиции ничего не получится. Но Ву идеально разобрался со сложной позицией, подтвердив, что в снукере никогда не надо торопиться. При re-rack они бы хоть начали с нуля, а тут у Аллена шансов не было.
Ну как не было. Ву забил фреймбол и отыгрался. А Марк начал искать снукеры. Зрители поняли, что дело пахнет керосином, потому что уже должна была начаться вечерняя сессия, а у ребят за столом впереди было ещё два фрейма. Марк, кстати, отыскал совершенно шикарный снукер на синем, но Ву справился. Это стало финалом, фрейм быстро закончился. Остаток партий перенесли на утреннюю сессию.

Реально эпичный фрейм.
Ответ radio_weiss
Я попробую в паре предложений описать 14-й фрейм между Ву и Алленом. Черный встал у правой лузы. Началась серия отыгрышей, и они были идеальными у обоих. Совершенно естественно, что красные потихоньку мигрировали к перекрытой лузе. Ну а потом они образовали слипшуюся конструкцию и началось бесконечное веселье. Игроки занимались подкатами и откатами, а зрители ревели на каждый удар, как на чемпионате Shoot-out. Судья ничего не мог с ними поделать. Прошёл почти час, вышел супервайзер, пошептался с судьёй, тот предложил re-rack. Марк отказался, потому что вёл с преимуществом в 40 очков. Ещё немношк потоптались на месте, и Марк таки свалил чёрный. Он решил, что у китайца в этой позиции ничего не получится. Но Ву идеально разобрался со сложной позицией, подтвердив, что в снукере никогда не надо торопиться. При re-rack они бы хоть начали с нуля, а тут у Аллена шансов не было. Ну как не было. Ву забил фреймбол и отыгрался. А Марк начал искать снукеры. Зрители поняли, что дело пахнет керосином, потому что уже должна была начаться вечерняя сессия, а у ребят за столом впереди было ещё два фрейма. Марк, кстати, отыскал совершенно шикарный снукер на синем, но Ву справился. Это стало финалом, фрейм быстро закончился. Остаток партий перенесли на утреннюю сессию. Реально эпичный фрейм.
Аллен затупил. Нужно было соглашаться на re-rack мог бы внсти 8-6. Вместо этого вернул китайца в игру
Ответ radio_weiss
Я попробую в паре предложений описать 14-й фрейм между Ву и Алленом. Черный встал у правой лузы. Началась серия отыгрышей, и они были идеальными у обоих. Совершенно естественно, что красные потихоньку мигрировали к перекрытой лузе. Ну а потом они образовали слипшуюся конструкцию и началось бесконечное веселье. Игроки занимались подкатами и откатами, а зрители ревели на каждый удар, как на чемпионате Shoot-out. Судья ничего не мог с ними поделать. Прошёл почти час, вышел супервайзер, пошептался с судьёй, тот предложил re-rack. Марк отказался, потому что вёл с преимуществом в 40 очков. Ещё немношк потоптались на месте, и Марк таки свалил чёрный. Он решил, что у китайца в этой позиции ничего не получится. Но Ву идеально разобрался со сложной позицией, подтвердив, что в снукере никогда не надо торопиться. При re-rack они бы хоть начали с нуля, а тут у Аллена шансов не было. Ну как не было. Ву забил фреймбол и отыгрался. А Марк начал искать снукеры. Зрители поняли, что дело пахнет керосином, потому что уже должна была начаться вечерняя сессия, а у ребят за столом впереди было ещё два фрейма. Марк, кстати, отыскал совершенно шикарный снукер на синем, но Ву справился. Это стало финалом, фрейм быстро закончился. Остаток партий перенесли на утреннюю сессию. Реально эпичный фрейм.
Всё верно, но преимущество было 30 очков. 43-13.
При счете 2-6 списал Марка, а зря!!! Вперед, Марк!
Вот это маринад Аллен с Изе устроили…
Ответ kmish
Вот это маринад Аллен с Изе устроили…
Эффектно! А снукер какой красивый!
Бильярд в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по снукеру-2026. Финал. Мерфи сыграет с У Ицзэ
сегодня, 12:46
Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/4 финала. Аллен обыграл Хоукинса, Чжао Синьтун уступил Мерфи и другие результаты
29 апреля, 21:31
Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/8 финала. О’Салливан проиграл Хиггинсу, Селби уступил У Ицзэ, Вафаей победил Трампа и другие результаты
27 апреля, 22:00
Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/16 финала. Си Цзяхуэй уступил Вафаею, Робертсон обыграл Пан Цзюньсюя, другие результаты
23 апреля, 20:11
Снукер. Tour Championship. Финал. Чжао Синьтун обыграл Трампа
5 апреля, 21:07
Снукер. Tour Championship. 1/2 финала. Робертсон уступил Трампу, Чжао Синьтун обыграл Хиггинса
4 апреля, 21:21
Снукер. Tour Championship. 1/4 финала. Трамп обыграл Мерфи, Селби уступил Хиггинсу и другие результаты
2 апреля, 21:59
Снукер. Tour Championship. 1/8 финала. Уильямс уступил Хиггинсу, Хоукинс обыграл Ун-Нуха, другие результаты
31 марта, 21:57
Снукер. World Open. О’Салливан проиграл Ун-Нуху в финале
22 марта, 14:01
Снукер. World Open. 1/2 финала. О’Салливан обыграл У Ицзэ, Трамп уступил Ун-Нуху
21 марта, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
8 августа 2025, 07:35
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
3 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
7 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
2 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
15 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
17 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
8 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
8 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
2 мая 2018, 13:40
Рекомендуем