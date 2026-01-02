Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/2 финала. Мерфи одолел Хиггинса, Аллен проиграл У Ицзэ
Мерфи обыграл Хиггинса в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.
В Шеффилде прошли партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру-2026
Шеффилд, Англия
1/2 финала
2 мая
Шон Мерфи (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 17:15
Марк Аллен (Северная Ирландия) – У Ицзэ (Китай) – 16:17
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Но ты не переживай, я никуда не ухожу. Можешь в финале еще кому-нить пожелать чемпионство, потом посмеемся. Главное -- не перепутай снова имя игрока с Барри )))
Теперь китайцу вообще нечего терять в финале, можно получать удовольствие. Но в межсезонье есть над чем работать. В частности -- отыгрыши, выходы и постановки снукеров сильно хромают у Ицзэ.
Идут в атаку, вместо осторожных оборонительных
Ходов.
Вообще думал, в последнем фрейме У будет слабее в отыгрышах, но как раз повезло, что биток в лузу не упал, с чего в итоге и ошибся ирландец. Концовка, конечно, валидольная. В плане менталки, пожалуй, Шон Мерфи выглядит фаворитом в финале, но кто знает, может, китаец перезагрузится. Хотя я все же слабо верю в него
У терять нечего, он уже победил, попав в финал
Черный встал у правой лузы. Началась серия отыгрышей, и они были идеальными у обоих. Совершенно естественно, что красные потихоньку мигрировали к перекрытой лузе. Ну а потом они образовали слипшуюся конструкцию и началось бесконечное веселье. Игроки занимались подкатами и откатами, а зрители ревели на каждый удар, как на чемпионате Shoot-out. Судья ничего не мог с ними поделать. Прошёл почти час, вышел супервайзер, пошептался с судьёй, тот предложил re-rack. Марк отказался, потому что вёл с преимуществом в 40 очков. Ещё немношк потоптались на месте, и Марк таки свалил чёрный. Он решил, что у китайца в этой позиции ничего не получится. Но Ву идеально разобрался со сложной позицией, подтвердив, что в снукере никогда не надо торопиться. При re-rack они бы хоть начали с нуля, а тут у Аллена шансов не было.
Ну как не было. Ву забил фреймбол и отыгрался. А Марк начал искать снукеры. Зрители поняли, что дело пахнет керосином, потому что уже должна была начаться вечерняя сессия, а у ребят за столом впереди было ещё два фрейма. Марк, кстати, отыскал совершенно шикарный снукер на синем, но Ву справился. Это стало финалом, фрейм быстро закончился. Остаток партий перенесли на утреннюю сессию.
Реально эпичный фрейм.