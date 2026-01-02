Чемпионат мира по снукеру-2026. 1/2 финала. Мерфи одолел Хиггинса, Аллен проиграл У Ицзэ

Мерфи обыграл Хиггинса в 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.

В Шеффилде прошли партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру. Чемпионат мира по снукеру-2026 Шеффилд, Англия 1/2 финала 2 мая Шон Мерфи (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 17:15 Марк Аллен (Северная Ирландия) – У Ицзэ (Китай) – 16:17