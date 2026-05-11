  Фабьен Клод: «Моя цель – хорошо выступить в 2030 году, но также показать высокие результаты и этой зимой. Идея в том, чтобы подойти к подготовке иначе»
Фабьен Клод: «Моя цель – хорошо выступить в 2030 году, но также показать высокие результаты и этой зимой. Идея в том, чтобы подойти к подготовке иначе»

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал об изменениях в подготовке к сезону.

Олимпийский чемпион в эстафете, французский биатлонист Фабьен Клод рассказал об изменениях в подготовке к новому сезону.

На данный момент Клод проводит отпуск вместе со своей девушкой.

«Сейчас мы в Индонезии, будем здесь до конца мая. Затем отправимся на полтора месяца в Новую Зеландию, где я начну кататься на лыжах с середины июня – там в это время будет зима. Еще планирую тренироваться на велосипеде. Поэтому мне будет не так уж легко, как некоторые могут подумать.

Идея в том, чтобы подойти к подготовке иначе, не как обычно. Мне 31 год, и последние 15 лет я следую одному и тому же графику весенней подготовки. Мы с девушкой хотели отдохнуть и отправиться в большое путешествие, нужен был перерыв, и мы решили, что после Олимпиады самое время полностью перезагрузиться, учитывая, что моя цель – хорошо выступить в 2030-м (в этот год Французские Альпы примут Олимпиаду – Спортс’’), но также показать высокие результаты и предстоящей зимой. Мне нужно было попробовать [в подготовке] нечто новое.

Я хорошо все организовал, чтобы вернуться в форму, и даже в поездке провожу специальные занятия по физподготовке. Их мы обсуждали еще зимой с нашим тренером по физподготовке Роменом Юрто, а также с Симоном Фуркадом. Еще я уделяю время упражнениям на укрепление спины и колена – это мои слабые места.

Приходится делать выбор и идти на уступки: я не могу везде путешествовать с винтовкой, поэтому до июля стрельбы не будет. Когда я вернусь, цель будет не в том, чтобы наверстать упущенное вдвойне и перегореть, а в том, чтобы сосредоточиться на других аспектах. Особенно интересно будет обсудить с Зигфридом [Мазе] психологию и подход к гонкам, особенно к спринтам. Думаю, именно здесь мне предстоит еще многое усвоить.

Это также позволило мне заказать новую ложу в Преманоне у Ксавье Жанте, у которого теперь будет больше времени для ее изготовления», – рассказал Клод.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Nordic Magazine
Прекрасно! Только вот 35 уже будет в 2030
