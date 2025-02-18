Наталья Гербулова ждет ребенка
Биатлонистка Наталья Гербулова сообщила, что ждет ребенка.
В апреле 2024 года спортсменка вышла замуж за сервисмена Михаила Дуркина. Сезон-2024/25 она пропускает.
«Я нахожусь в долгожданном отпуске, о котором мечтают все женщины. Да, это правда», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
Гербулова – бронзовый призер чемпионата Европы, победительница Универсиады, чемпионка России и призер чемпионатов страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем