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Наталья Гербулова ждет ребенка

Биатлонистка Наталья Гербулова сообщила, что ждет ребенка.

В апреле 2024 года спортсменка вышла замуж за сервисмена Михаила Дуркина. Сезон-2024/25 она пропускает. 

«Я нахожусь в долгожданном отпуске, о котором мечтают все женщины. Да, это правда», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Гербулова – бронзовый призер чемпионата Европы, победительница Универсиады, чемпионка России и призер чемпионатов страны. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoНаталья Дуркина (Гербулова)
logoсборная России жен
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