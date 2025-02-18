Наталья Гербулова ждет ребенка

Биатлонистка Наталья Гербулова сообщила, что ждет ребенка.

В апреле 2024 года спортсменка вышла замуж за сервисмена Михаила Дуркина. Сезон-2024/25 она пропускает.

«Я нахожусь в долгожданном отпуске, о котором мечтают все женщины. Да, это правда», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Гербулова – бронзовый призер чемпионата Европы, победительница Универсиады, чемпионка России и призер чемпионатов страны.