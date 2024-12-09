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Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене

Перро, Жаклен и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Гонки пройдут с 13 по 15 декабря.

Сборная Франции

Мужчины

Эмильен Клод

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Антонин Гигонна

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Софи Шово

Жилонн Гигонна

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Жюлия Симон

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
Софи Шово
logoЭрик Перро
logoХохфильцен
Жилонн Гигонна
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции жен
Осеан Мишлон
logoЭмильен Жаклен
Лу Жанмонно
logoАнтонин Гигонна
Жанна Ришар
logoКентен Фийон-Майе
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoФабьен Клод
Эмильен Клод
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