Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене
Перро, Жаклен и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Гонки пройдут с 13 по 15 декабря.
Сборная Франции
Мужчины
Эмильен Клод
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Антонин Гигонна
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Софи Шово
Жилонн Гигонна
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Жюлия Симон
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
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