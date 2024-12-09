Перро, Жаклен, Фийон-Майе, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Хохфильцене

Перро, Жаклен и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Гонки пройдут с 13 по 15 декабря. Сборная Франции Мужчины Эмильен Клод Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Антонин Гигонна Эмильен Жаклен Эрик Перро Женщины Жюстин Брезаз-Буше Софи Шово Жилонн Гигонна Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жанна Ришар Жюлия Симон Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене