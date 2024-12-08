Антон Бабиков: «После завершения карьеры хотел бы оставаться в спорте. Но посмотрим, смогу ли прокормить этим семью»

Антон Бабиков рассказал, что хотел бы остаться в спорте после завершения карьеры.

«После завершения профессиональной карьеры все равно хотел бы оставаться в спорте.

Но посмотрим, смогу ли прокормить этим семью. Может, придется что‑то еще придумывать», – сказал биатлонист.