Антон Бабиков: «После завершения карьеры хотел бы оставаться в спорте. Но посмотрим, смогу ли прокормить этим семью»
Антон Бабиков рассказал, что хотел бы остаться в спорте после завершения карьеры.
«После завершения профессиональной карьеры все равно хотел бы оставаться в спорте.
Но посмотрим, смогу ли прокормить этим семью. Может, придется что‑то еще придумывать», – сказал биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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