Ульяна Нигматуллина: «Если с каждым соревнованием буду прибавлять так, как сейчас, то к концу сезона подтянусь ходом»
Биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила текущую форму.
Нигматуллина заняла 9-е место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске с нулем промахов.
«Хочу продолжить самоподготовку. По‑моему, все получается. Во всяком случае, со стрельбой точно. Надеюсь, что и ходом немножко подтянусь. Если с каждым соревнованием буду прибавлять так, как сейчас, то, наверное, к концу сезона», – сказала Нигматуллина со смехом.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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