Ульяна Нигматуллина: «Если с каждым соревнованием буду прибавлять так, как сейчас, то к концу сезона подтянусь ходом»

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила текущую форму.

Нигматуллина заняла 9-е место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске с нулем промахов.

«Хочу продолжить самоподготовку. По‑моему, все получается. Во всяком случае, со стрельбой точно. Надеюсь, что и ходом немножко подтянусь. Если с каждым соревнованием буду прибавлять так, как сейчас, то, наверное, к концу сезона», – сказала Нигматуллина со смехом.