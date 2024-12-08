Полина Шевнина: «На последнем рубеже мне в душе было даже смешно, что мы поторопились зарубиться»
Биатлонистка Полина Шевнина довольна выступлением в масс-старте на Кубке России.
Шевнина заняла третье место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
«Я довольна гонкой. Моя тактика, которую я продумала до старта, сработала. На последнем рубеже мне в душе было даже смешно, что мы такие поторопились зарубиться. И мне понравился последний круг – мы показали красивую борьбу с девчонками.
Планы хорошие – гонки показывают, что у меня пульс на 15% меньше максимального, так что запас есть. Будем прибавлять и прибавлять», – сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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