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Полина Шевнина: «На последнем рубеже мне в душе было даже смешно, что мы поторопились зарубиться»

Биатлонистка Полина Шевнина довольна выступлением в масс-старте на Кубке России.

Шевнина заняла третье место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я довольна гонкой. Моя тактика, которую я продумала до старта, сработала. На последнем рубеже мне в душе было даже смешно, что мы такие поторопились зарубиться. И мне понравился последний круг – мы показали красивую борьбу с девчонками.

Планы хорошие – гонки показывают, что у меня пульс на 15% меньше максимального, так что запас есть. Будем прибавлять и прибавлять», – сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России жен
Полина Шевнина
logoКубок России
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