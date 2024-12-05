Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует 20-м, Лагрейд – 48-м, Тарьей Бо – 52-м, Жаклен – 58-м, Самуэльссон – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м

6 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Спринт Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. Старт-лист 16. Вебьорн Сорум (Норвегия) 20. Кентен Фийон-Майе (Франция) 22. Андрей Расторгуев (Латвия) 24. Филипп Хорн (Германия) 25. Данило Ритмюллер (Германия) 28. Йеспер Нелин (Швеция) 32. Симон Эдер (Австрия) 34. Яков Фак (Словения) 36. Фабьен Клод (Франция) 40. Лукас Хофер (Италия) 42. Томмазо Джакомель (Италия) 44. Йоханнес Кюн (Германия) 46. Эрик Перро (Франция) 48. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) 50. Мартин Понсилуома (Швеция) 52. Тарьей Бо (Норвегия) 54. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 56. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 58. Эмильен Жаклен (Франция) 60. Филипп Наврат (Германия) 62. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 64. Йоханнес Бо (Норвегия) 66. Юстус Штрелов (Германия) 68. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти