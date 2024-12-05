  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует 20-м, Лагрейд – 48-м, Тарьей Бо – 52-м, Жаклен – 58-м, Самуэльссон – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м
3

Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует 20-м, Лагрейд – 48-м, Тарьей Бо – 52-м, Жаклен – 58-м, Самуэльссон – 62-м, Йоханнес Бо – 64-м

6 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

16. Вебьорн Сорум (Норвегия)

20. Кентен Фийон-Майе (Франция)

22. Андрей Расторгуев (Латвия)

24. Филипп Хорн (Германия)

25. Данило Ритмюллер (Германия)

28. Йеспер Нелин (Швеция)

32. Симон Эдер (Австрия)

34. Яков Фак (Словения)

36. Фабьен Клод (Франция)

40. Лукас Хофер (Италия)

42. Томмазо Джакомель (Италия)

44. Йоханнес Кюн (Германия)

46. Эрик Перро (Франция)

48. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

50. Мартин Понсилуома (Швеция)

52. Тарьей Бо (Норвегия)

54. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

56. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

58. Эмильен Жаклен (Франция)

60. Филипп Наврат (Германия)

62. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

64. Йоханнес Бо (Норвегия)

66. Юстус Штрелов (Германия)

68. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира по биатлону
результаты
logoКонтиолахти
спринт
logoЮстус Штрелов
logoЛукас Хофер
logoСимон Эдер
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЯков Фак
Эндре Стремсхайм
logoВетле Шостад Кристиансен
logoМартин Понсилуома
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции
logoЙеспер Нелин
logoсборная Германии
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоханнес Кюн
logoФилипп Хорн
logoЭрик Перро
logoсборная Норвегии
logoсборная Словении
Вебьорн Сорум
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
Данило Ритмюллер
logoЭмильен Жаклен
logoАндрей Расторгуев
logoсборная Латвии
logoФилипп Наврат
logoсборная Франции
logoТарьей Бо
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Италии по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок мира. Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
1043 декабря, 16:40
Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Понсилуома, Джакомель и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшее общее время хода
31 декабря, 14:18
⚡️ Кубок мира. Эстафета. Сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1331 декабря, 14:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок России. Серохвостов, Логинов, Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Поршнев пробегут спринт
6вчера, 14:46
Кубок России. Шевченко, Резцова, Смольская, Сливко, Дербушева, Казакевич, Сола выступят в спринте
13вчера, 14:30
Вирер о 51-м месте в индивидуальной гонке: «У меня снова заболела спина. Не чувствую себя свободно, особенно на стойке – есть зажатость»
вчера, 11:44
Халварссон о первом подиуме на Кубке мира: «Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез»
4вчера, 10:10
Дмитрий Васильев: «МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр-2026»
12вчера, 08:20
Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Резцова и Казакевич выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
вчера, 08:00
Бабиков заявил, что у него нет проблем с патронами: «Патрон качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять»
15вчера, 07:49
Йоханнес Бо: «Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперед»
11вчера, 07:26
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
4вчера, 06:03
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26вчера, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Фрей, Ботн, Улдал, Аспенес, Кайзер, Фрацшер пробегут спринт
вчера, 22:24
Кубок IBU. Бене, Боте, Лиен, Вайдель, Шевалье, Кузьмина выступят в спринте
вчера, 22:23
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
вчера, 06:03
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
4 декабря, 17:43
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
4 декабря, 17:35
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
13 декабря, 18:10
Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
3 декабря, 18:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 декабря, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото