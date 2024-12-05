Кубок России. Шевченко, Резцова, Смольская, Сливко, Дербушева, Казакевич, Сола выступят в спринте
Шевченко, Резцова, Смольская пробегут спринт на Кубке России в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт
Женщины
Начало – 9:00 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
5. Ирина Шаклеина (Беларусь)
8. Ксения Воробей (Беларусь)
9. Ульяна Нигматуллина
15. Динара Смольская (Беларусь)
16. Анна Грухвина
17. Ирина Казакевич
19. Наталия Шевченко
20. Юлия Шеллер
21. Виктория Метеля
26. Анна Сола (Беларусь)
28. Кристина Резцова
29. Анастасия Гришина
30. Анастасия Шевченко
31. Анастасия Егорова
32. Анастасия Халили
34. Полина Шевнина
35. Екатерина Мошкова
37. Виктория Сливко
38. Анастасия Зырянова
40. Светлана Миронова
41. Елизавета Каплина
42. Кира Дюжева
43. Елизавета Фролова
45. Тамара Дербушева
49. Алина Кудисова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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