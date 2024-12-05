  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок России. Шевченко, Резцова, Смольская, Сливко, Дербушева, Казакевич, Сола выступят в спринте
0

Кубок России. Шевченко, Резцова, Смольская, Сливко, Дербушева, Казакевич, Сола выступят в спринте

Шевченко, Резцова, Смольская пробегут спринт на Кубке России в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Женщины

Начало – 9:00 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

5. Ирина Шаклеина (Беларусь)

8. Ксения Воробей (Беларусь)

9. Ульяна Нигматуллина

15. Динара Смольская (Беларусь)

16. Анна Грухвина

17. Ирина Казакевич

19. Наталия Шевченко

20. Юлия Шеллер

21. Виктория Метеля

26. Анна Сола (Беларусь)

28. Кристина Резцова

29. Анастасия Гришина

30. Анастасия Шевченко

31. Анастасия Егорова

32. Анастасия Халили

34. Полина Шевнина

35. Екатерина Мошкова

37. Виктория Сливко

38. Анастасия Зырянова

40. Светлана Миронова

41. Елизавета Каплина

42. Кира Дюжева

43. Елизавета Фролова

45. Тамара Дербушева

49. Алина Кудисова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России жен
logoКубок России
спринт (жен)
logoсборная Беларуси жен
результаты
Анастасия Зырянова
logoСветлана Миронова
Кира Дюжева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Алина Кудисова
logoАнастасия Шевченко
Елизавета Фролова
Виктория Метеля
Елизавета Каплина
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoАнна Грухвина
Юлия Шеллер
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Полина Шевнина
logoАнастасия Егорова
Анастасия Гришина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoЕкатерина Мошкова
logoВиктория Сливко
logoИрина Казакевич
logoАнна Сола
logoКристина Резцова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок России. Серохвостов, Логинов, Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Поршнев пробегут спринт
сегодня, 14:46
Вирер о 51-м месте в индивидуальной гонке: «У меня снова заболела спина. Не чувствую себя свободно, особенно на стойке – есть зажатость»
сегодня, 11:44
Халварссон о первом подиуме на Кубке мира: «Даже поверить не могла в такое – для меня это как сон, мир грез»
3сегодня, 10:10
Дмитрий Васильев: «МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр-2026»
11сегодня, 08:20
Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Резцова и Казакевич выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
сегодня, 08:00
Бабиков заявил, что у него нет проблем с патронами: «Патрон качественно летит. По крайней мере в ту погоду, в которую удавалось стрелять»
15сегодня, 07:49
Йоханнес Бо: «Я хочу стать самым титулованным биатлонистом, и эта мысль продолжает мотивировать меня двигаться вперед»
11сегодня, 07:26
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
4сегодня, 06:03
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26сегодня, 06:03
У Тандревольд возникли проблемы с сердцем во время индивидуальной гонки: «Мне пришлось остановиться. Я потеряла много времени, но выбора не было»
22вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
сегодня, 06:03
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 17:43
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно идет первой, Халварссон – 2-й, Эльвира Оберг – 3-й
вчера, 17:35
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й
3 декабря, 20:57
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
13 декабря, 18:10
Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й
3 декабря, 18:06
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
63 декабря, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
152 декабря, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1 декабря, 14:26