Лу Жанмонно: «Хочу проводить отличные гонки этап за этапом, выкладываться на 90-100% от своих возможностей, как это было сегодня»

Французская биатлонистка Жанмонно высказалась о борьбе за общий зачет Кубка мира.

Сегодня Лу Жанмонно выиграла короткую индивидуальную гонку на этапе в Контиолахти .

«Я чувствовала себя очень напряженной. У меня было много противоречивых эмоций по поводу того, как подойти к этой гонке. В итоге я сказала себе, что должна получать удовольствие, и у меня был почти воинственный настрой.

У меня были проблемы с выбором состояния души, в котором я хотела бы находиться, и в итоге я выбрала то, которое работает лучше всего, то есть получать удовольствие от того, что занимаюсь любимым видом спорта на том уровне, о котором всегда мечтала», – сказала Жанмонно.

На следующую гонку француженка выйдет в желтой майке лидера.

«Это показывает, что подготовка сработала, и я иду к цели. По поводу глобуса пока невозможно что-то сказать. Я хочу проводить отличные гонки этап за этапом, каждый день выкладываться на 90-100% от своих возможностей, как это было сегодня», – добавила биатлонистка.