  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Латыпов о 13-м месте в общем зачете Кубка Содружества: «Все отыгрываемо. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв»
0

Латыпов о 13-м месте в общем зачете Кубка Содружества: «Все отыгрываемо. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв»

Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о 13-м месте в зачете Кубка Содружества.

С 22 по 24 ноября пройдет в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка Содружества.

«Все отыгрываемо. В идеале – вообще все (гонки) выиграть, тогда шансов будет больше. В любом случае настраивались на борьбу, впереди еще пять этапов.

Даже интересно, смогу ли справиться. Такой вызов. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв», – сказал Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЭдуард Латыпов
logoКубок Содружества
logoсборная России
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Встречайте наш биатлон: гонок и денег все больше, а еще будет шоу с лыжниками
1516 ноября, 02:16
Латыпов, Логинов, Серохвостов, Шевченко, Казакевич, Дербушева выступят на втором этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
511 ноября, 10:36
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Бабиков – 5-й, Латыпов – 13-й
28 сентября, 20:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Халили о финише через «камень, ножницы, бумагу»: «Мы с Серохвостовым вышли получить удовольствие от гонки, сделать свою работу. Сделали ее так, как хотели»
436 минут назад
Исполнительный директор СБР Пак: «У сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет»
39сегодня, 08:25
Каминский о нехватке патронов: «Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас»
56сегодня, 06:26
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
1сегодня, 06:20
Александр Поварницын: «Свою стрельбу я всегда считаю камнем преткновения, тем не менее я умею стрелять чисто. Дело в голове»
1вчера, 14:29
Пройс, Фойгт, Кюн, Наврат, Штрелов вошли в состав сборной Германии на первый этап Кубка мира в Контиолахти
15вчера, 12:14
Лиза Виттоцци пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти из-за проблем со спиной
4вчера, 12:03
Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»
85вчера, 11:35
Кристина Резцова: «Верю в лучшее и надеюсь, что нас допустят, и готовлюсь именно к этому»
4вчера, 10:47
«Мне постоянно говорили, что чуть-чуть надо похудеть, это очень сильно задевало. У меня была зависимость от сладкого». Старовойтова о проблемах с пищевым поведением
2119 ноября, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06