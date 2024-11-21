Латыпов о 13-м месте в общем зачете Кубка Содружества: «Все отыгрываемо. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв»
Биатлонист Эдуард Латыпов высказался о 13-м месте в зачете Кубка Содружества.
С 22 по 24 ноября пройдет в Ханты-Мансийске пройдет второй этап Кубка Содружества.
«Все отыгрываемо. В идеале – вообще все (гонки) выиграть, тогда шансов будет больше. В любом случае настраивались на борьбу, впереди еще пять этапов.
Даже интересно, смогу ли справиться. Такой вызов. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв», – сказал Латыпов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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