Халили о финише через «камень, ножницы, бумагу»: «Мы с Серохвостовым вышли получить удовольствие от гонки, сделать свою работу. Сделали ее так, как хотели»

Халили заявил, что они с Серохвостовым вышли получить удовольствие на Кубке МЛКБ.

16 ноября Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу: Халили финишировал первым, Серохвостов – вторым.

«Дисквалифицировали бы нас – ну и что? Мы это сделали? Сделали. Отобрали бы у нас медали. И что?» – сказал Серохвостов.

«Мы вышли получить удовольствие от гонки, сделать свою работу. Мы ее сделали так, как хотели. Результат для нас был очевиден в тот день. Если бы нас дисквалифицировали, мы бы все равно знали, где мы были в тот день», – отметил Халили.

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