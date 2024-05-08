Симон Эдер: «Я подумываю об Олимпиаде-2026 в долгосрочной перспективе. Но сейчас полностью сосредоточен на ЧМ-2025»
Австрийский биатлонист Симон Эдер может выступить на Олимпиаде-2026.
Эдеру 41 год, он двукратный призер Олимпийских игр и пятикратный призер чемпионатов мира.
«В апреле я составил список с плюсами и минусами [в вопросе продолжения карьеры] – позитивные моменты в итоге перевесили.
Я подумываю об Олимпиаде-2026 в долгосрочной перспективе, но сейчас я полностью сосредоточен на главном событии следующего сезона – чемпионате мира в Ленцерхайде», – сказал биатлонист в эфире ORF.
В 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры, которые могут стать для Эдера уже пятыми.
В минувшем сезоне спортсмен занял 30-е место в общем зачете Кубка мира и стал бронзовым призером сингл-микста на этапе в Антхольце.
Симон Эдер провел 500-ю гонку в карьере на Кубке мира. Больше только у Бьорндалена – 580
ну а чё бы и нет, он стабильно лучший в команде. успехов ему