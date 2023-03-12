Гербулова о топ-3 в масс-старте: «Мы исполнили желание Истомина и Норицына в заключительной гонке Кубка Содружества»
Наталья Гербулова обратилась к тренерам и болельщикам на этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Сегодня биатлонистка заняла второе место в масс-старте. Победила Анастасия Гореева, третьей стала Екатерина Носкова – все спортсменки тренируются в группе Артема Истомина.
«Я настраивалась сегодня максимально. Включила песню, которую мне посоветовали, и слушала ее всю пристрелку.
Огромное хочу сказать спасибо Артему Истомину и Виталию Норицыну – мы исполнили ваше желание в заключительной гонке Кубка Содружества.
Давайте все порадуемся сегодняшней гонке, прекрасному солнцу, прекрасным болельщикам. Всем спасибо, наши тренеры – лучшие!» – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
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