Миронова о своем состоянии: «Когда глаза застилают амбиции, то чья тут вина? Моя. Это мой организм, мое здоровье»

Российская биатлонистка рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям.

— Стало ли понятно, когда ты начнешь участвовать в гонках?

— Пока что ясно. Целенаправленно хочу готовиться к чемпионату России. Однако если будут хорошие соревновательные кондиции, то начну раньше. Возможно, где-то в Ижевске стартану. Все будет зависеть от состояния, от того, как организм реагирует на нагрузку, насколько быстро он будет приходить в кондиции.

— Причину всего этого удалось узнать? Почему так произошло? Это из-за постоянных болезней весной или что-то еще?

— Да, думаю, что связано с болезнями. Наверное, после них я была невнимательна к своему организму. Когда он давал сбой, продолжала тренироваться, хотя необходимо было сразу бить тревогу и идти полностью обследоваться. Мы, конечно, сдавали биохимию. Там все было неплохо. Тем не менее какие-то более узкие показатели мы в команде не сдаем.

— Из всех россиянок, кто был на Олимпиаде, выступает только , но, на мой взгляд, не совсем в свою силу. Трое ушли в декрет, вы с Женей Буртасовой боретесь с состоянием. Нет ли тут совпадения? Что перегрузили организм в олимпийский сезон, из-за чего начались болезни.

— У меня и в олимпийском сезоне начались определенного рода проблемы. Они были не так сильно проявлены, но тем не менее были. С этим тогда я ничего не могла сделать. Хорошо, что сейчас у меня появилась возможность, чтобы полностью обследоваться, выявить причину и восстановиться.

— Михаил Шашилов в интервью «Чемпионату» взял на себя вину за твое состояние. Как ты это восприняла?

— Честно сказать, я такой комментарий не видела. Не считаю, что здесь виноват кто-то один. Когда работает команда, ответственны все. В первую очередь за свой организм ответственна я. Если у меня что-то не так, я обязана подойти и сказать, что у меня что-то не так, а не идти тренироваться.

Но когда я продолжаю это делать, когда глаза застилают эти амбиции, этот максимализм, то чья тут вина? Моя. Это мой организм, мое здоровье. Только я за него ответственна.

— С Шашиловым после ухода из его группы общаетесь, здороваетесь?

— Да, конечно. Пересекаемся, – сказала Миронова.