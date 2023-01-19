Миронова о своем состоянии: «Когда глаза застилают амбиции, то чья тут вина? Моя. Это мой организм, мое здоровье»

Теги сборная России жен Светлана Миронова Михаил Шашилов Спорт-Экспресс Биатлон

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, когда планирует вернуться к соревнованиям. 

— Стало ли понятно, когда ты начнешь участвовать в гонках?

— Пока что ясно. Целенаправленно хочу готовиться к чемпионату России. Однако если будут хорошие соревновательные кондиции, то начну раньше. Возможно, где-то в Ижевске стартану. Все будет зависеть от состояния, от того, как организм реагирует на нагрузку, насколько быстро он будет приходить в кондиции.

— Причину всего этого удалось узнать? Почему так произошло? Это из-за постоянных болезней весной или что-то еще?

— Да, думаю, что связано с болезнями. Наверное, после них я была невнимательна к своему организму. Когда он давал сбой, продолжала тренироваться, хотя необходимо было сразу бить тревогу и идти полностью обследоваться. Мы, конечно, сдавали биохимию. Там все было неплохо. Тем не менее какие-то более узкие показатели мы в команде не сдаем.

— Из всех россиянок, кто был на Олимпиаде, выступает только Ирина Казакевич, но, на мой взгляд, не совсем в свою силу. Трое ушли в декрет, вы с Женей Буртасовой боретесь с состоянием. Нет ли тут совпадения? Что перегрузили организм в олимпийский сезон, из-за чего начались болезни.

— У меня и в олимпийском сезоне начались определенного рода проблемы. Они были не так сильно проявлены, но тем не менее были. С этим тогда я ничего не могла сделать. Хорошо, что сейчас у меня появилась возможность, чтобы полностью обследоваться, выявить причину и восстановиться.

— Михаил Шашилов в интервью «Чемпионату» взял на себя вину за твое состояние. Как ты это восприняла?

— Честно сказать, я такой комментарий не видела. Не считаю, что здесь виноват кто-то один. Когда работает команда, ответственны все. В первую очередь за свой организм ответственна я. Если у меня что-то не так, я обязана подойти и сказать, что у меня что-то не так, а не идти тренироваться.

Но когда я продолжаю это делать, когда глаза застилают эти амбиции, этот максимализм, то чья тут вина? Моя. Это мой организм, мое здоровье. Только я за него ответственна.

— С Шашиловым после ухода из его группы общаетесь, здороваетесь?

— Да, конечно. Пересекаемся, – сказала Миронова. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rus_expert
Тренера слушать надо было , а не всех подряд .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arti22
Та кто это?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
Ответ Мишка Шарапов
Ну если говорить про амбиции, то тут вопрос чья. Может и главного по рюмочкам.
"Великого" комментатора? Так и есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люблю Женьку
В уши дули четыре сезона 🤡 Гу и иже с ним фанаты Мироновой - Света 🚀, лучше всех в сборной, быстрее, вот вот всех вынесет на КМ.
А Светачка и поверила, характер показывала, "Через неделю ещё гонки будут", красовалась перед микрофоном на Матче.
Толку не будет, пора винтовку на гвоздь вешать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
Ну если говорить про амбиции, то тут вопрос чья. Может и главного по рюмочкам.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий