Иван Черезов: «От пропуска одного сезона ничего критичного не произойдет. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше»

Трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов поделился мнением о подготовке биатлонистов к сезону в условиях отсутствия международных соревнований.

«Я думаю, здесь у каждого индивидуальный подход. Все зависит от мотивации конкретного человека. Если он действительно хочет быть лучшим, он тренируется каждый день, становится на какую-то долю лучше, сильнее, то, соответственно, тут проблем не будет. Сейчас мир настолько открыт и свободен – в плане того же интернета, мы все видим, наблюдаем. Можно сравнивать по определенным позициям как ты относительно других, примерно, чтобы было понятно.

Все знают систему, аналитика гонки, которая проходит. Ты видишь, как ты заходишь на рубеж, у тебя время отсечки есть, сколько времени ты тратишь на стрельбу. Ты видишь время между выстрелами. Вот эти все кусочки ты спокойно можешь видеть, соответственно, у нас в России также работает.

Каждый спортсмен может понимать, в каком он состоянии относительно других. Можно спокойно сравнивать себя. Поэтому, что касается пропуска одного сезона, ничего критичного, я думаю, не произойдет. Самое главное, чтобы сами спортсмены хотели становиться лучше, сильнее, побеждать. В любой момент добро дадут выступать на международных соревнованиях, и все закрутится так же, как и было.

До прошлого года было всего максимум два сбора заграницей у биатлонистов. У лыжников там да, но это все варьируется, каждый сам выбирает, Федерация, тренерский коллектив выбирают.

У нас есть прекрасные места, спортивные комплексы, тот же Остров, когда я бегал, мы там очень много тренировались. И лыжники вместе с нами – Легков, Ретивых, они тоже там тренировались. Понятно, что меньше сейчас туда народ стал ездить. В Сочи прекрасный комплекс, Тюмень еще, Уфа. Есть места нормальные», — сказал Черезов.