Дмитрий Васильев: «Драчев пытается оправдаться за свою работу. Все специалисты понимают, из-за кого наш биатлон в таком состоянии»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о высказываниях бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

«Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Похоже, России больше не нужны медали», – заявил ранее Драчев.

Также он сказал о новом руководстве СБР: «Эту командочку надо гнать пинком под одно место».

«Драчев пытается переложить с больной головы на здоровую. Работают-то его тренеры, это его ставленники. Критика конкретно из его слов очень странно выглядит.

Я понимаю, он пытается оправдаться за свою работу. Но на мой взгляд это абсолютно бесполезно.

Какие там могут быть наработки? В СБР при нем творился полный хаос, никто не понимал, кому и в какую сторону бежать, и кто за что отвечает. Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведет, Драчеву лучше просто молчать.

Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», – сказал Васильев.

Владимир Драчев: «За два года мы из Логинова сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали»

Наш биатлон – жалкий: для всех это сезон возможностей, но для сборной России – сезон безнадеги