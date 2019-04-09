Александр Тихонов: «Губерниев славил Лукашенко во время «Славянского базара», а теперь переобувается, как последний приспособленец»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону ответил на критику телекомментатора в свой адрес.

Губерниев назвал Тихонова «мудаком» за слова о беспорядках в Беларуси.

«Прочитал очередные оскорбления Губерниева, который продолжает скатываться в моих глазах и глазах моих людей все глубже. Диме я бы хотел напомнить, как в прошлом году он славил «Батьку» во время «Славянского базара» в Витебске.

«Папа, отец, батька! Бацька! Боже мой, как это прекрасно! И я хочу сказать. Вы все правильно поняли, друзья!», – кричал Губерниев, отрабатывая гонорар, а теперь он переобувается, как последний приспособленец.

Точно так же он хвалил меня во всех эфирах, а, как только услышал неприятную для себя правду, поливает последними словами. В высоком доме часто бывает запущен чердак. Дима, ты окончательно превратился в оборотня и лизоблюда безо всяких мужских, да и вообще нормальных человеческих принципов», – написал Тихонов.

Тихонов о протестах в Беларуси: «90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Все орут, качают права, а конкретики нет»