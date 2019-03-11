«ФинЭкспертиза» отказалась давать комментарии по углубленному аудиту деятельности РУСАДА

Аудиторско-консалтинговая компания «ФинЭкспертиза» отказалась комментировать проведение углубленного аудита деятельности Российского антидопингового агентства ( ).

13 июля Олимпийский комитет России ( ) опубликовал отчет аудиторской проверки РУСАДА за 2018 и 2019 год. В ходе проверки, проведенной «ФинЭкспертизой», были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Агентство «Весь спорт» приводит слова руководителя пресс-службы «ФинЭкспертизы» Андрея Данилова.

«Я примерно догадываюсь, какой вопрос вы хотите мне задать. Но мы эту тему не комментируем. По внутренним причинам.

Мы можем поступить так. Вы пришлете вопросы, и по электронной почте мы уже сможем выяснить, на что мы сможем ответить, а на что нет. Но 99 процентов, что на вопросы по этой теме мы отвечать не будем.

Ничего другого я сейчас не смогу предложить. Пришлите вопросы на электронную почту, а я обсужу с руководством, на что мы сможем ответить», – сказал Данилов.

Позднее Данилов сообщил по электронной почте: «Уточнил у руководства. На вопросы по этой теме мы не ответим».

«Факты могут указывать на злоупотребление при использовании услуг такси». Аудит по финансовой деятельности РУСАДА

Проверку Гануса заказал Олимпийский комитет России: нашли фиктивные подписи, конфликт интересов и две негативные новости на Sports.ru