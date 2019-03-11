Министр спорта России о зарубежных сборах: «Ни я, ни старшие тренеры команд не видят в этом необходимости»

Министр спорта России Олег Матыцин не видит необходимости в проведении сборов национальных команд за пределами страны.

«Теоретически могут (проводить сборы не в России в ближайшее время). Но практически ни я, ни старшие тренеры не видят в этом необходимости. Потому что в большинстве стран базы еще не начали работать.

Многие сборные команды пока еще не приступили к тренировкам. Просто некуда ехать. В России мы обеспечили базы всеми требованиями», – сказал Матыцин.

«Надеюсь, что в течение этой недели все вопросы (с региональными базами) будут решены. Мы на постоянном контроле с региональными властями и Роспотребнадзором», – добавил министр.

В конце марта Минспорта закрыло все тренировочные базы на территории страны в связи с пандемией коронавируса. С 25 мая возобновили работу подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро круглое».