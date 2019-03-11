Анна Богалий: «Из уст Драчева звучат высказывания про допинг, после которых в любом обществе начались бы публичные расследования»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением насчет высказываний в прессе президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Ранее Драчев раскритиковал кандидатуры тренеров, утвержденных правлением СБР. На пост старшего тренера мужской сборной претендует Роберт Кабуков, женской – Владимир Королькевич. Драчев напомнил, что подопечные Королькевича попадались на допинге.
«Из уст Драчева неоднократно звучат высказывания, за которыми в любом обществе должны последовать публичные расследования. А учитывая декларации СБР и IBU о нулевой толерантности к допингу в биатлоне, думаю, IBU уже занимается такими расследованиями.
Фактически президент СБР заявляет, что все знают про «этих» докторов и «этих» тренеров, но находясь уже практически 2 года в своей должности, он не предпринимает никаких действий по данной ситуации.
Нужно реально оценить ситуацию и во взаимодействии с РУСАДА и Министерством спорта раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Если вопрос озвучен на таком уровне, то необходимо провести полноценное разбирательство.
По моему мнению, президент СБР или неправильно оценивает сложившуюся ситуацию, или лукавит.
Он говорит в интервью, что вся проблема в согласовании двух старших тренеров национальных команд. На самом деле это не так, и проблема намного глубже.
Основная проблема в том, что Владимир Петрович пошел на выборы президента СБР без команды, у него не было коллектива единомышленников и профильных специалистов, и вообще непонятна итоговая цель его выдвижения», – сказала Богалий.
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