Владимир Драчев: «Кабуков и Королькевич – это однозначно предложения Польховского. И я буду категорично против этих персон»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев заявил, что не будет представлять спорта кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича на должности тренеров российской сборной.

«Предложения еще только рассматриваются. И по Польховскому и по всем остальным. Будут предложены какие-то кандидатуры и программы подготовки. Пока все находится в стадии рассмотрения.

Кабуков и Королькевич – это однозначно предложения Польховского. И я буду категорично против этих персон.

Спора между нами здесь нет. Вы называете это спором, а я – дискуссией по поводу кандидатур на должность тренеров.

Есть горький пример приглашения этих тренеров в сборную команду страны, поэтому о рассмотрении этих персон не может быть даже речи. Точнее рассмотрение может быть, но лично я этих людей представлять Минспорту точно не буду.

Будем рассматривать другие кандидатуры», – сказал Драчев.

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