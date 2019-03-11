Владимир Драчев: «СБР не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были при Королькевиче и Польховском»

Президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал назначение Валерия Польховского и тренерами сборной.

«Раз уж рвется показать результат… Он тоже несколько раз показывал его, затем возвращался и опять показывал. О профессионализме тренеров можно разговаривать долго, потому что есть у каждого плюсы и минусы.

Но на данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?

Я уже предлагал выход из этой ситуации: либо пускай Польховский работает с теми тренерами, которые пойдут к нему работать, либо пусть продолжают работать тренеры, которые эффективно руководили командой эти два года.

У нас добавили и Матвей Елисеев, и Никита Поршнев, а Александр Логинов за два года стал чемпионом мира и вторым в общем зачете Кубка мира. Это огромные результаты и большая работа той команды. И женский состав очень сильно подрос за эти годы», – рассказал Драчев.

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