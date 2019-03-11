Дмитрий Губерниев: «Мне приснился Дудь. Думаю, это к тому, что нужно активнее развиваться в интернете»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей активности в ютубе.

«Сегодня мне приснился Дудь! Вот и я думаю: к чему бы это? С огромным интересом слежу за его творчеством. В отличие от многих коллег – совсем не завидую. А если и завидую – исключительно по-белому. Радуюсь за него.

Хотя у нас были разные моменты в общении. Вместе работали и на «России-2», и на «Матч ТВ». В целом – сохранили нормальные отношения. Вот и думаю: к чему бы ему сниться? Наверное, из-за того, что у меня сейчас зависли несколько хороших историй в ютубе. После моего триумфального похода на «Что было дальше?»

Подвисла запись интервью у Шихман. Стараюсь без нужды из дома не выходить. Думаю, все эти сны к тому, что нужно активнее развиваться в интернете. Но за этим дело не станет!» – сказал Губерниев.

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