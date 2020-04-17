Уткин о Соловьеве: «Мне надоело, история закончена. Я дал отпор негодяю, он визжал от боли, чему я очень рад»

Журналист Василий Уткин дал понять, что намерен прекратить конфликт в соцсетях с телеведущим .

– Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьевым. Мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена. Возможно, начнется какая-то новая, трудно сказать.

Мне кажется, что теперь младшие братья могут заниматься добиванием этой мишени. Она по-прежнему соблазнительна, но, на мой взгляд, повержена. Не буду упражняться в эпитетах, мне, честно, больше не интересно.

В отличие от психопатов, знатоков психоделического кунг-фу, я прекрасно знаю, как функционирует YouTube, знаю алгоритм.

Мне бы хотелось, чтобы мои видосы, по крайней мере, не реже прежнего попадали в тренды, как правило, такое случалось. Для этого нужно, чтобы в мою пользу была пропорция между подписчиками и реальными зрителями.

Я вас ни о чем не прошу, нет. Я понимаю, что подписка отягощает. Для меня это вызов, я надеюсь оправдать ваши ожидания. В крайнем случае, кому будет не интересно, они нас покинут, это дело свободное.

- Как тебе секретные техники боя Соловьева?

– Вы же, надеюсь, имеете в виду не дзюдо, а вот это дело (машет рукой, имитируя удар, – прим. Sports.ru). По этому поводу вольный YouTube уже все отсмеял.

Я оказался в довольно непривычной для себя ситуации. Тут со мной завуалированно поговорили – не хочу ли я поучаствовать в каких-нибудь выборах? Жизнь меняется на глазах. Не хочу, совершенно точно, хотя бы потому, что я занимаюсь любимым делом.

Для меня ситуация последних двух недель важна, существенна. Меня она задела, всколыхнула. Но искусство или ремесло словесных панчей не имеет ничего общего со взглядами на жизнь. Все это можно сочинять, этим можно злоупотреблять, и я не хочу впадать в этот соблазн. Меня интересуют другие вещи.

Если я увижу в каком-то таком шаге – я вообще не представляю себе и не ищу такой возможности, – возможность что-то изменить, на что-то повлиять, может, я и подумаю над этим. Секунды две.

Но я делаю скидку на то, что жизнь бесконечна, а так мне это вообще не интересно. Мое общественное поприще меня вполне устраивает в виде еженедельной публицистической программы с Александром Невзоровым.

Вместе с тем я совершенно не стыжусь и не жалею о содеянном, потому что любой агрессор должен получать изо всех сил. Это вообще мой принцип любой дискуссии.

Одно дело обсудить некую проблему, на которую может быть разный взгляд, и в этом случае ты не должен уничтожать собеседника ни в каком смысле. Наоборот, раньше у тебя была одна точка зрения, а по окончании их может быть две.

В данном случае речь шла совершенно о другом. Я уверен, что дал отпор негодяю. Это получилось, он визжал от боли. Я очень этому рад и считаю это очень серьезным и профессиональным деянием.

Но у меня нет какого-то количества врагов, и в качестве теле- или YouTube-киллера я не позволю себя использовать.

Во всяком случае, я постараюсь, а в остальном людям свойственно заблуждаться, увлекаться и так далее. Надеюсь, вы меня предостережете от этого в случае чего, – сказал Уткин на стриме.

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